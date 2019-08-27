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Як очистити пательню без хімічних засобів: абсолютна чистота

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Як очистити пательню - фото 1
Як очистити пательню / freelancehack

Цей домашній засіб, зробити який дуже просто, може очистити накип не тільки з посуду, а й пригорілі плями на плиті.

Для нашої супер суміші знадобиться: харчова сода, лимонна кислота, вода, ємність в якій ми будемо все готувати, чайна ложка, губка для миття посуду.

І ще: Безглузді лайфхаки, які, як не дивно, працюють

  • Технологія чищення поверхні:
  • Потрібно взяти ємність для суміші
  • Засипати в неї одну столову ложку соди
  • Тепер беремо одну столову ложку лимонної кислоти
  • Після того, як сода і лимонна кислота перемішані потрібно налити одну столову ложку води
  • Має з'явитися піна. Знову все перемішуємо, щоб не залишилося грудочок

Як використовувати?

Тепер треба нанести отриману піноподібну суміш на чисту губку і акуратно розподілити все по поверхні пательні і трохи потерти її для того, щоб засіб краще вступив у взаємодію з накипом або жиром. Для того, щоб засіб краще очистив поверхню від жиру треба витримати 15 хвилин. І як тільки пройдуть п'ятнадцять хвилин, можна просто змити з пательні все, що ми на неї наносили.

Як очистити пательню без хімічних засобів: абсолютна чистота - фото 350529

Як очистити пательню без хімічних засобів: абсолютна чистота - фото 350530

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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