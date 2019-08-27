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Як очистити пательню без хімічних засобів: абсолютна чистота
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Цей домашній засіб, зробити який дуже просто, може очистити накип не тільки з посуду, а й пригорілі плями на плиті.
Для нашої супер суміші знадобиться: харчова сода, лимонна кислота, вода, ємність в якій ми будемо все готувати, чайна ложка, губка для миття посуду.
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- Технологія чищення поверхні:
- Потрібно взяти ємність для суміші
- Засипати в неї одну столову ложку соди
- Тепер беремо одну столову ложку лимонної кислоти
- Після того, як сода і лимонна кислота перемішані потрібно налити одну столову ложку води
- Має з'явитися піна. Знову все перемішуємо, щоб не залишилося грудочок
Як використовувати?
Тепер треба нанести отриману піноподібну суміш на чисту губку і акуратно розподілити все по поверхні пательні і трохи потерти її для того, щоб засіб краще вступив у взаємодію з накипом або жиром. Для того, щоб засіб краще очистив поверхню від жиру треба витримати 15 хвилин. І як тільки пройдуть п'ятнадцять хвилин, можна просто змити з пательні все, що ми на неї наносили.
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