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Нереальний смаколик з сиром за 5 хвилин

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Соковита кесаділья - фото 1
Соковита кесаділья / tipichnyjkulinar

Кесаділья – одна з найсмачніших мексиканських закусок. Багато часу приготування цієї страви не займе, а результат оцінять всі.

Інгредієнти:

  • Кукурудзяний коржик 2 шт
  • Курячі стегна 1 шт
  • Сир 200 г
  • Болгарський перець 1 шт
  • Кінза пучок
  • Зіра 2 щіпки
  • Червона консервована квасоля 2 столові ложки
  • Чилі перець 1 шт

Як приготувати мексиканську закуску:

  1. Болгарський перець нарізаємо великими шматочками і відправляємо на решітку гриля. На кукурудзяні коржі на великій тертці натираємо сир. Попередньо змащувати коржі нічим не потрібно. Сир має бути легким, плавким, має добре тягнутися, з'єднувати всі інгредієнти, і його має бути багато.
  2. На край коржів сир не викладаємо, щоб він не падав в гриль і не горів. Зверху на кожен коржик додаємо по щіпці зіри, вона підкреслює смак сиру.
  3. Зверху на коржі викладаємо чилі перчик, нарізаний тонкими кільцями. Розподіляємо так, щоб начинка переважно була на одній половині, бо корж потім будемо закривати другою половиною. Куряче стегно, обсмажене на грилі, нарізаємо дрібними шматочками.
  4. На чилі перчик кладемо шматочки м'яса і посипаємо дрібно порізаною кінзою. Готовий болгарський перець дістаємо з решітки гриля і нарізаємо дрібними кубиками. Викладаємо на коржі. Дві столові ложки червоної консервованої квасолі розминаємо бічною частиною ножа, і квасоляну пасту також розподіляємо на коржиках.
  5. У добре розігрітий гриль на решітку відправляємо корж і закриваємо приблизно на 30 секунд. Другою половиною коржа накриваємо першу, де вся начинка, і притискаємо.
  6. Таку неймовірно смачну закуску можна подавати з гуакамоле, зі сметаною, з томатною сальсою, а найголовніше, її можна запивати чим завгодно. Дуже смачно і дуже просто!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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