Як обрати телевізор для ігрових консолей Playstation або Xbox

Серед безлічі варіантів гаджетів, важливо знайти той, який підійде вам за усіма характеристиками та параметрами. Далі розповідаємо, на що варто звернути увагу при виборі телевізора під приставку.

Просто придбати Playstation або Xbox не достатньо, адже вам потрібен монітор, щоб запустити ігрову приставку. До того ж для максимальної насолоди роботою консоллю варто обрати телевізор за певними критеріями, адже будь-який може вас не задовольнити уповні.

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Зараз існує великий асортимент телевізорів, тож варто визначити, який з-поміж усіх потрібен саме вам. Розповідаємо, які параметри варто перевіряти при пошуку та виборі телевізора для ігрових консолей.

Важливі параметри телевізора

Діагональ . Оптимальний розмір діагоналі – не менше 42-43 дюймів. Проте остаточні параметри залежать все ж від кімнати, у якій він буде розміщений. Для занадто маленького приміщення великий екран буде створювати дискомфорт гравцеві. Ще один мінус дуже великої діагоналі – погана графіка, адже не всі ігри пристосовані для величезних моніторів. Проблеми з картинкою також можуть бути, якщо обрати занадто маленький екран. У такому випадку ви не зможете вповні насолодитися графікою гри з усіма деталями, над якими натхненно працювали розробники. Це той випадок, коли крайнощі будуть згубні, потрібно шукати балас. По-перше, визначтеся у якому приміщенні ви поставите телевізор та ігрову приставку. По-друге, вирішіть, на якій відстані від екрана ви будете сидіти. На основі цих даних, оберіть оптимальний розмір діагоналі для вашого телевізора.



Роздільна здатність . Технологія 4К просто ідеально пасує вам, якщо плануєте купувати телевізор з метою використання його у якості монітора до ігрової приставки. Саме така роздільна здатність гарантує, що ви зможете гідно оцінити графіку будь-якої гри. Зараз розробники працюють над тим, щоб максимально наблизити віртуальну картинку до реальності, тож не варто позбавляти себе можливості побачити усі деталі у 4К якості. Шкіра, волосся і хутро, різні фактури та текстури, погодні умови тощо – ви побачите, як усе взаємодіє та рухається. Таке реалістичне зображення, на жаль, недоступне тим, хто обирає нижчу роздільну здатність. Для сучасних ігор важливо, щоб телевізор підтримував актуальні характеристики. Також не забувайте про HDR – це технологія, у якої діапазон яскравості значно перевищує можливості стандартних технологій. Тобто відтворені зображення та відео будуть ще кращі.

. Технологія 4К просто ідеально пасує вам, якщо плануєте купувати телевізор з метою використання його у якості монітора до ігрової приставки. Саме така роздільна здатність гарантує, що ви зможете гідно оцінити графіку будь-якої гри. Зараз розробники працюють над тим, щоб максимально наблизити віртуальну картинку до реальності, тож не варто позбавляти себе можливості побачити усі деталі у якості. Шкіра, волосся і хутро, різні фактури та текстури, погодні умови тощо – ви побачите, як усе взаємодіє та рухається. Таке реалістичне зображення, на жаль, недоступне тим, хто обирає нижчу роздільну здатність. Для сучасних ігор важливо, щоб телевізор підтримував актуальні характеристики. Також не забувайте про – це технологія, у якої діапазон яскравості значно перевищує можливості стандартних технологій. Тобто відтворені зображення та відео будуть ще кращі. Консоль . Що робити, якщо у вас Playstation? А що вдіяти власникам Xbox? Нічого, це не є важливим фактором при виборі телевізора, адже сучасні варіанти максимально універсальні. Усі роз'єми вам підійдуть, а якщо і ні, то не є проблемою додатково придбати перехідник.

. Що робити, якщо у вас Playstation? А що вдіяти власникам Xbox? Нічого, це не є важливим фактором при виборі телевізора, адже сучасні варіанти максимально універсальні. Усі роз'єми вам підійдуть, а якщо і ні, то не є проблемою додатково придбати перехідник. Smart TV . Чи потрібен вам телевізор з такою функцією? Відповідь на це запитання знаєте лише ви. Якщо ви будете використовувати телевізор тільки у дуеті з ігровою приставкою, тоді не варто переплачувати за опцію, якою ви ніколи не скористаєтеся.

. Чи потрібен вам телевізор з такою функцією? Відповідь на це запитання знаєте лише ви. Якщо ви будете використовувати телевізор тільки у дуеті з ігровою приставкою, тоді не варто переплачувати за опцію, якою ви ніколи не скористаєтеся. Додаткові особливості. Для особливо вибагливих гравців є ще додаткові характеристики: спеціальна підсвітка, можливість повороту екрану, бездротові комунікації, різні види керування тощо. Як і колір рамки телевізора, це вже необов'язкові характеристики. Враховувати їх чи ні – не так важливо і залежить виключно від ваших уподобань.

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