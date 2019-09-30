Як обрати найкорисніший для здоров'я кефір

Експерти розповіли про засади, що дозволяють вибрати найкорисніший і правильний кефір.

Кефір є одним з найбільш корисних продуктів у світі. У ньому містяться біфідо-і лактобактерії, які необхідні організму. Чим більше людина споживає кисломолочних продуктів, тим кращий стан її кишкової мікрофлори.

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В кефірі є тільки два компоненти – молоко і закваска на кефірних грибках. При покупці важливо звернути увагу на те, щоб молоко було цільним, в крайньому разі допустиме нормалізоване молоко, але не відновлене з порошку, радять експерти.

Слід враховувати, що в напої, жирність якого менше одного відсотка немає вітамінів, оскільки він приготовлений зі знежиреного молока. Навіть, якщо ви на дієті, варто вибирати кефір з жирністю не менше одного відсотка. Якісний напій має мати характерний кисломолочний смак і запах. Якщо ж смак прогірклий або кислий, значить, цей кефір залежався на прилавку, існує ризик отруєння.

Якісний кефір

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