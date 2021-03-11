Як обрати колір інтер'єру: 5 корисних порад

Існують певні правила дизайну інтер'єру, дотримуючись яких можна легко створити кімнату, залу, квартиру, будинок своєї мрії!

Зверніть увагу на свій гардероб

Гардероб – прекрасне джерело натхнення для вибору кольору. Віддаючи перевагу якомусь кольору в одязі, ми намагаємося підкреслити свої достоїнства, показати свій характер. Ми підсвідомо вибираємо кольори, які покращують нам настрій. Тому ваші улюблені кольори в одязі можна сміливо переносити на інтер'єр.

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Використовуйте правило трьох кольорів

Загубилися у величезному розмаїтті кольорів? Згадайте золоте правило трьох кольорів: виберіть три відтінки і повторюйте їх в різних елементах оформлення.

Вносьте різноманітність за допомогою подібних відтінків

Інтер'єр з використанням тільки трьох кольорів може бути занадто прісним. Щоб уникнути цього, але водночас не створити колірний хаос, додайте в колірну схему світліші або темніші відтінки вже використовуваних кольорів.

Використовуйте перевірені колірні поєднання

Якщо ви боїтеся промахнутися з поєднанням відтінків, зверніться до колірного кола. Можна бути абсолютно впевненим в декількох варіантах: компліментарній, рівновіддаленій, аналогічній і монохромній схемах.

Пам'ятайте про гармонію

Інтер'єр стає гармонійним, коли темніші відтінки розташовуються внизу, а світліші нагорі. Навіть у світлих скандинавських інтер'єрах підлога темніша за стіни, за аналогією з природою, де земля завжди темніша за небо.

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