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Як обрати колір інтер'єру: 5 корисних порад
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Існують певні правила дизайну інтер'єру, дотримуючись яких можна легко створити кімнату, залу, квартиру, будинок своєї мрії!
Зверніть увагу на свій гардероб
Гардероб – прекрасне джерело натхнення для вибору кольору. Віддаючи перевагу якомусь кольору в одязі, ми намагаємося підкреслити свої достоїнства, показати свій характер. Ми підсвідомо вибираємо кольори, які покращують нам настрій. Тому ваші улюблені кольори в одязі можна сміливо переносити на інтер'єр.
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Використовуйте правило трьох кольорів
Загубилися у величезному розмаїтті кольорів? Згадайте золоте правило трьох кольорів: виберіть три відтінки і повторюйте їх в різних елементах оформлення.
Вносьте різноманітність за допомогою подібних відтінків
Інтер'єр з використанням тільки трьох кольорів може бути занадто прісним. Щоб уникнути цього, але водночас не створити колірний хаос, додайте в колірну схему світліші або темніші відтінки вже використовуваних кольорів.
Використовуйте перевірені колірні поєднання
Якщо ви боїтеся промахнутися з поєднанням відтінків, зверніться до колірного кола. Можна бути абсолютно впевненим в декількох варіантах: компліментарній, рівновіддаленій, аналогічній і монохромній схемах.
Пам'ятайте про гармонію
Інтер'єр стає гармонійним, коли темніші відтінки розташовуються внизу, а світліші нагорі. Навіть у світлих скандинавських інтер'єрах підлога темніша за стіни, за аналогією з природою, де земля завжди темніша за небо.
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