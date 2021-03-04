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У Нью-Йорку здають стару квартиру Леді Гаги: фото
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Старе помешкання Леді Гаги у Нью-Йорку здають в оренду, і шанувальники не очікували побачити таку скромну квартиру. А от вартість її не така непримітна, як сам інтер'єр!
Журналіст Buzzfeed Джеймс Харнесс на своєму профілі у Twitter поділився новиною про те, що квартира Леді Гаги у Нью-Йорку тепер здається в оренду. Саме там зірка мешкала до того, як стала шалено популярною.
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І колишній дім співачки далекий від її епатажного образу, адже це невелика квартира з двох кімнат: кухні, яка переходить у вітальню, та спальні. Меблів майже немає, окрім кількох кухонних шаф, холодильника та плити, а вид з вікна доволі скромний.
Такий мінімалізм здивував прихильників Стефані Джерманотти (справжнє ім'я Леді Гаги), дехто навіть не міг повірити, що тут вона жила до того, які підкорила музичний світ. А от вартість житла не так приємно вразила, адже ціна у 2 тисячі доларів за місяць не зовсім відповідає такому невеликому простору.
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