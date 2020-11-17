На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
- 20
Коли обираєте телефон для дітей та підлітків, є певні умови та вимоги. Далі ми розповідаємо, що ж потрібно враховувати, коли купуєте смартфон для школяра.
Коли обираєте смартфон для учня, варто враховувати кілька пунктів: вік дитини, захист гаджету, функціонал телефону, особисті потреби, додаткові переваги тощо. Детальніше про кожен пункт читайте нижче.
І ще: Sigma mobile X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
Вікова категорія
Різниця між першачками та випускниками школи велика, тож варто враховувати вік дитини та її...габарити. Телефон повинен бути все ж телефоном, а не планшетом у руках дитини. Якщо ви цілеспрямовано шукаєте великий смартфон, тоді це вже інша історія. Вага телефону теж відіграє свою роль, адже школяр може не втримати гаджет і той просто вислизне з руки.
Нагадуємо, що Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Не проґавте, акція триває до 20 листопада!
Захист гаджету
Діти – це рух, вони активні, непосидючі та їх усе цікавить. Коли школярі чимось захоплені, то важко привернути їх увагу до чогось іншого. І так само вони можуть не помічати, що відбувається довкола. Радимо подбати про захист нового смартфону, щоб уникнути пошкоджень. Можна придбати чохол та наклеїти додаткове скло. А можна одразу обрати захищений телефон. До прикладу, у Sigma Mobile є водо- та пилонепроникні телефони, які стійкі до падінь та механічних пошкоджень. Такому гаджету не страшні калюжі та пісок, а тим більше висота падіння з парти чи з кишені.
Функціонал телефону
Все ж таки при виборі смартфону варто ще враховувати наявність сучасних технологій. Завантажити файл і зайти в інтернет – це вже вчорашній день. Оберіть телефон для своєї дитини з потужним акумулятором, щоб ви не переживали. З великою батареєю абонент не буде поза мережею, і навіть зарядку з собою не потрібно буде носити.
Також зручною є функція безконтактних платежів. Не потрібно буде давати дитині багато готівки. Якщо ви приєднаєте свою карту, то будете бачити усі покупки, які здійснює ваше чадо.
Особисті потреби
Зверніть увагу на потреби дитини. Чи вона буде завантажувати ігри? Чи потрібен телефон для підтримки різних файлів: книг, презентацій, відео, фото тощо. Можливо, ви купуєте телефон лише з метою комунікації. Від цього залежить, який саме обсяг пам'яті потрібен, які програми доступні для конкретного гаджета, можливість поставити дві чи одну сім-карту. Врахуйте це перед початком пошуків, щоб потім не виникло проблем.
Додаткові переваги
Щось може бути неочевидним для інших, але стане серйозною перевагою саме для вашої дитини. Приміром, це може бути функція корекції освітлення – гаджет сам змінює яскравість підсвітки екрану в залежності від зовнішнього освітлення. З такою функцією можете не турбуватися про зір школяра. Ще неочевидною перевагою може стати сам екран. Є ті, на яких залишається менше відбитків пальців й вони довше залишаються чистими. Можливо, для вас стане перевагою конкретний роз'єм під зарядку чи під навушники. А можливо ви шукаєте смартфон конкретного кольору. Зважте усю інформацію про гаджет та визначте, чи він підходить саме вам, а тоді купуйте його.
До теми: 5 причин придбати смартфон Sigma mobile
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
16:44Секс, Інста і ЗНО: слухайте саундтрек гурту вагоновожатые до нового серіалу
-
16:19Як заснути посеред ночі, якщо ви прокинулися: поради спеціалістів
-
15:53У Новій Зеландії вибрали птаха року: ним став пернатий, який прикидається кущем
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:25Надя Дорофєєва завела мережу спокусливим вбранням з пікантними вирізами на сідницях
-
14:52Майбутнє поруч: OPPO показала смартфон, який розтягується (відео)
-
14:24Автомобільний номер, який видали ще у 1902 році, продали майже за 5 мільйонів гривень
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
13:25У Канаді почали випускати футуристичні шоломи проти коронавірусу: фото
-
12:50У Чорнобилі показали птаха-водолаза, який зазвичай живе біля моря
-
12:22Компактний та стильний електромобіль Honda е став автомобілем року у Німеччині
-
11:47В Італії прокинувся вулкан Стромболі: потужний вкид лави потрапив на відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
10:48ТЕСТ: Який ти студент?
-
10:20Космічний корабель SpaceX Crew Dragon успішно пристикувався до МКС: відео
-
09:47Привітання з Днем студента: прикольні смс, вірші, проза і фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
08:50Науковці довели, що відеоігри позитивно впливають на здоров'я
-
08:24Сніданок за п'ять хвилин: як приготувати ліниві "чебуреки"
-
07:49В Австралії сміливий пес накинувся на акулу, щоб захистити господарів: відео
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
21:55Учені з Канади створили пристрій, який дозволяє у три рази швидше тверезішати
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
-
16:16Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)
-
14:16Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт
-
12:19Виберіть карту та отримайте передбачення на найближче майбутнє
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада
-
08:22Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дванадцятому випуску (відео)
-
07:20Погода в Україні 16 листопада: прогноз на понеділок
- 15 листопада
-
21:53Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
-
18:50Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
-
16:17Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:54Нова популярна музика листопада: плейлист свіжих пісень за тиждень
-
11:23Instagram та реальність: чесні фото, які змусять усміхнутись
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 листопада
-
08:20Що приготувати на сніданок для всієї родини за 5 хвилин
- 14 листопада
-
21:21Сексуальна запальничка: Надя Дорофєєва знялася у спокусливій спідній білизні (18+)
-
19:13Чоловік втратив смак через COVID-19 та влаштував собі челендж брутальною їжею: відео
-
16:16Названий найбільш ефективний спосіб продовжити життя
-
12:18Чому плітки корисні для здоров'я і розвитку