Як обрати ідеальний смартфон для школяра

Коли обираєте телефон для дітей та підлітків, є певні умови та вимоги. Далі ми розповідаємо, що ж потрібно враховувати, коли купуєте смартфон для школяра.

Коли обираєте смартфон для учня, варто враховувати кілька пунктів: вік дитини, захист гаджету, функціонал телефону, особисті потреби, додаткові переваги тощо. Детальніше про кожен пункт читайте нижче.

І ще: Sigma mobile X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку

Вікова категорія

Різниця між першачками та випускниками школи велика, тож варто враховувати вік дитини та її...габарити. Телефон повинен бути все ж телефоном, а не планшетом у руках дитини. Якщо ви цілеспрямовано шукаєте великий смартфон, тоді це вже інша історія. Вага телефону теж відіграє свою роль, адже школяр може не втримати гаджет і той просто вислизне з руки.

Нагадуємо, що Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Не проґавте, акція триває до 20 листопада!

Захист гаджету

Діти – це рух, вони активні, непосидючі та їх усе цікавить. Коли школярі чимось захоплені, то важко привернути їх увагу до чогось іншого. І так само вони можуть не помічати, що відбувається довкола. Радимо подбати про захист нового смартфону, щоб уникнути пошкоджень. Можна придбати чохол та наклеїти додаткове скло. А можна одразу обрати захищений телефон. До прикладу, у Sigma Mobile є водо- та пилонепроникні телефони, які стійкі до падінь та механічних пошкоджень. Такому гаджету не страшні калюжі та пісок, а тим більше висота падіння з парти чи з кишені.

Sigma Mobile

Функціонал телефону

Все ж таки при виборі смартфону варто ще враховувати наявність сучасних технологій. Завантажити файл і зайти в інтернет – це вже вчорашній день. Оберіть телефон для своєї дитини з потужним акумулятором, щоб ви не переживали. З великою батареєю абонент не буде поза мережею, і навіть зарядку з собою не потрібно буде носити.

Також зручною є функція безконтактних платежів. Не потрібно буде давати дитині багато готівки. Якщо ви приєднаєте свою карту, то будете бачити усі покупки, які здійснює ваше чадо.

Особисті потреби

Зверніть увагу на потреби дитини. Чи вона буде завантажувати ігри? Чи потрібен телефон для підтримки різних файлів: книг, презентацій, відео, фото тощо. Можливо, ви купуєте телефон лише з метою комунікації. Від цього залежить, який саме обсяг пам'яті потрібен, які програми доступні для конкретного гаджета, можливість поставити дві чи одну сім-карту. Врахуйте це перед початком пошуків, щоб потім не виникло проблем.

Sigma Mobile

Додаткові переваги

Щось може бути неочевидним для інших, але стане серйозною перевагою саме для вашої дитини. Приміром, це може бути функція корекції освітлення – гаджет сам змінює яскравість підсвітки екрану в залежності від зовнішнього освітлення. З такою функцією можете не турбуватися про зір школяра. Ще неочевидною перевагою може стати сам екран. Є ті, на яких залишається менше відбитків пальців й вони довше залишаються чистими. Можливо, для вас стане перевагою конкретний роз'єм під зарядку чи під навушники. А можливо ви шукаєте смартфон конкретного кольору. Зважте усю інформацію про гаджет та визначте, чи він підходить саме вам, а тоді купуйте його.

До теми: 5 причин придбати смартфон Sigma mobile