5 причин придбати смартфон Sigma mobile

Sigma mobile – нова ера стильних, захищених, сучасних смартфонів. Тут вам і потужні акумулятори, і безконтактні платежі, і витривалість на найвищому рівні. Все ще сумніваєтесь, що Sigma mobile вам сподобається? Читайте далі!

Смартфони Sigma mobile – це практичні і сучасні телефони, що підійдуть літнім людям, школярам, любителям екстриму та тим, хто прагне ідеальної захищеності й потужної автономності свого апарату. А ще ці смартфони можуть стати вашими, адже Радіо МАКСИМУМ та Sigma Mobile щодня розігрують по одному пристрою. Не проґавте, акція триває до 20 листопада! Нижче поговоримо про головні переваги Sigma mobile.

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Захищеність від води та пилу

Sigma mobile – смартфон для карантину, бо його можна мити під водою із милом після прогулянки. Наприклад, у Sigma mobile X-TREME PQ36 для захисту при випадкових падіннях і ударах використали дуже міцний корпус, при виготовленні якого застосована технологія подвійного лиття пластику і гуми. Усередині корпусу встановлена ​​демпфуюча титанова пластина, на яку закріплені всі внутрішні компоненти. Конструкція корпусу дозволяє смартфону відчувати себе вільно у воді і в дуже забрудненому середовищі, бо виконана за стандартом IP69 (максимальний захист від попадання води, пилу і частинок бруду всередину девайса).

IP69 це ступінь захисту відповідно до німецького стандарту DIN 40050-9, що доповнює систему ступенів захисту IEC 60529. Ступінь захисту IP69 розроблена для областей застосування, де необхідний додатковий захист від високого тиску і високих температур.

Український виробник

Підтримуємо вітчизняного виробника, адже Бренд Sigma mobile був заснований більше 10 років тому командою ентузіастів-фахівців в області IT-техніки, телефонії і радіозв'язку. Вони дуже хотіли створювати унікальні продукти для українського ринку гаджетів, які не просто враховують побажання користувачів IT-техніки, але будуть прийнятними за співвідношенням якості та ціни. Компанія була першою, хто запропонував українському ринку вітчизняний мобільний телефон для старшого покоління, і навіть придумав йому назву "бабкофон".

Сьогодні в асортиментному портфелі Sigma mobile є: X-treme серія, X-style серія, Comfort 50 серія, X-sport серія, X-music серія.

Круті акумулятори

Любите базікати телефоном досхочу? Є ідея! Чудова ємна батарея на 4050 мАг дозволяє телефону Sigma mobile X-STYLE 34 NRG активно спілкуватися протягом 7 днів (!) без підзарядки. Вбудована функція PowerBank (тут додатково знадобиться перехідний кабель OTG) дозволить заряджати інші пристрої, особливо у випадках, коли доступ до електричної мережі обмежений або взагалі відсутній. До того ж тут є дві сімки, що дозволить спілкуватися з рідними, друзями та близькими без обмежень.

Кнопковий телефон X-style 34 NRG, фото Sigma mobile

Ніяких чохлів і захисного скла

Розкажіть, як часто ви впускаєте свої смартфони? Адже далеко не всі користувачі при виборі телефону женуться за трендовими дизайнерськими рішеннями і продуктивністю. Багато людей шукають практичний, довговічний і зносостійкий апарат. Якщо ви визнаєте, що безнадійні і ваш телефон обов'язково здійснить політ, залишається одне – купити захищений смартфон Sigma mobile. У відповідь ви отримаєте:

надійний захист гаджета від механічних пошкоджень, зниження сили удару при падінні. Задня кришка таких смартфонів фіксується за допомогою болтів; підвищений захист екрану (захист забезпечується завдяки використанню скла Gorilla Glass, товщина якого мінімум вдвічі більша, ніж у стандартних моделей смартфонів.

Функція NFC безконтактні платежі

Губитеся у своїх кредитках і карточках, а оплачувати готівкою не дуже-то й зручно? Безконтактні платежі – це саме те, що треба: адже це легко і приємно. Сучасна і корисна функція NFC з підтримкою Google Pay, що запрограмована, наприклад, в Sigma mobile X-TREME PQ29, дозволяє вільно контактувати з великою кількістю мобільних сервісів: оплачувати ваші покупки в магазинах без використання платіжної картки, робити моментальні мобільні платежі, безконтактно оплачувати проїзд в громадському транспорті, передавати і обмінюватися фото- і відеофайлами з іншими пристроями, які також мають налаштовану функцію NFC. Спробувавши один раз, ви вже не зможете від неї відмовитися! До речі, про безпеку також не варто хвилюватися: якщо хтось з нехорошими намірами захоче підключитися до вашого апарату, йому доведеться наблизитися до вас практично впритул.

Оплата товарів через NFC

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