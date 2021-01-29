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Помилка, якої припускаються люди, що перехворіли на коронавірус

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COVID-19 - фото 1
COVID-19 / bbc

Лікар-імунолог Ілля Кукін попередив тих, що перехворіли на коронавірус про глибоку помилку, яку часто допускають ті, хто вилікувався від COVID-19.

За його словами, одна з найбільших помилок полягає в спробі повернути показники, які були до хвороби. У підсумку багато любителів спорту перевантажують свій організм, а це може призвести до тяжких станів і викликати повторне захворювання.

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"Після вірусу ваш імунітет ще слабкий, ваш організм ще не в змозі приймати такі навантаження. Так, багато хто після хвороби хочуть знову відчути цей спортивний драйв і, звичайно, починають прикладати максимум зусиль, щоб показати ті ж самі результати, які у них були до появи інфекції. Це одна з найглибших помилок", – пояснив фахівець.

Імунолог пояснив, що під час хвороби здорові клітини витрачають підвищену кількість енергії, тому при великих фізичних навантаженнях організму може не вистачити її запасів.

Помилка, якої припускаються люди, що перехворіли на коронавірус - фото 445383

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Джерело: kubnews
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