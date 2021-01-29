Помилка, якої припускаються люди, що перехворіли на коронавірус

Лікар-імунолог Ілля Кукін попередив тих, що перехворіли на коронавірус про глибоку помилку, яку часто допускають ті, хто вилікувався від COVID-19.

За його словами, одна з найбільших помилок полягає в спробі повернути показники, які були до хвороби. У підсумку багато любителів спорту перевантажують свій організм, а це може призвести до тяжких станів і викликати повторне захворювання.

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"Після вірусу ваш імунітет ще слабкий, ваш організм ще не в змозі приймати такі навантаження. Так, багато хто після хвороби хочуть знову відчути цей спортивний драйв і, звичайно, починають прикладати максимум зусиль, щоб показати ті ж самі результати, які у них були до появи інфекції. Це одна з найглибших помилок", – пояснив фахівець.

Імунолог пояснив, що під час хвороби здорові клітини витрачають підвищену кількість енергії, тому при великих фізичних навантаженнях організму може не вистачити її запасів.

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