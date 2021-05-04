Як облаштувати сад: круті ідеї з мережі (фото)

Які б у вас не були смаки, але навіть садівництвом можна насолоджуватись. Тому пропонуємо добірку найкращих та найкрасивіших ідей для того, як облаштувати подвір'я чи садок.

Чи маєте ви будинок у передмісті, чи живете у квартирі, але садівництво є чудовим способом покращити настрій, позбутись стресу і просто зробити щось красиве. Тому Bored Panda зібрала найкращі ідеї з мережі для крихітних та великих садочків вдома та на території біля помешкання, які надихають щонайменше купити кілька нових вазонів.

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"Після розчищення території я нарешті маю свій перший садок"

Vogelina

"Ящики для каскадних квітів"

hertoolbelt

"Моя бабуся дуже пишеться своїм садом"

allyschup

"Це була просто купа бруду, коли ми перебрались сюди 2 роки тому"

kearneycation

"Залучення дощів у ваш сад"

BeeSilver9

"Найпростіший спосіб поливати ваш садок"

5_Frog_Margin

"Стіна мого гаража, коли купився дім у 2016. Все ще триває робота, але це вже виглядає доповнено"

donorum88

"Маленький проєкт зі світловим садом"

Where_Lions_Roam

"Мій перший вертикальний сад"

kiel2155

"Трансформація під час карантину"

-LargeHardOnCollider

"Ми перетворили наш басейн у підземний резервуар для дощової води з овочевими грядками зверху"

plxxlq

"Вертикальний сад у Сіетлі"

5_Frog_Margin

"Моїй нареченій не вистачає двору для належного саду, але вона зробила все з горщиками"

reddit.com

"Так можна організувати сад з кактусів"

biborno

"У мене є сад на вікні, якому бракувало сонця, тому я підвісив його на дзеркало"

warrenwoodworks

"Мій невеличкий сад на даху"

solotravelblogger

"Я зробив 2 вертикальні садочки для переробки пластикових пляшок у моєму міському саду в Лондоні"

spicymoustache

"Сад моїх бабусі та дідуся має неймовірний вигляд"

bigwezz

"Чи пробували ви вирощувати щось у яєчній шкарлупі?"

gardenbetty

"Просто життєвий цикл мого авокадо"

Plutothinksyourmumistoosmall

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