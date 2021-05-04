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Як облаштувати сад: круті ідеї з мережі (фото)
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Які б у вас не були смаки, але навіть садівництвом можна насолоджуватись. Тому пропонуємо добірку найкращих та найкрасивіших ідей для того, як облаштувати подвір'я чи садок.
Чи маєте ви будинок у передмісті, чи живете у квартирі, але садівництво є чудовим способом покращити настрій, позбутись стресу і просто зробити щось красиве. Тому Bored Panda зібрала найкращі ідеї з мережі для крихітних та великих садочків вдома та на території біля помешкання, які надихають щонайменше купити кілька нових вазонів.
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"Після розчищення території я нарешті маю свій перший садок"
"Ящики для каскадних квітів"
"Моя бабуся дуже пишеться своїм садом"
"Це була просто купа бруду, коли ми перебрались сюди 2 роки тому"
"Залучення дощів у ваш сад"
"Найпростіший спосіб поливати ваш садок"
"Стіна мого гаража, коли купився дім у 2016. Все ще триває робота, але це вже виглядає доповнено"
"Маленький проєкт зі світловим садом"
"Мій перший вертикальний сад"
"Трансформація під час карантину"
"Ми перетворили наш басейн у підземний резервуар для дощової води з овочевими грядками зверху"
"Вертикальний сад у Сіетлі"
"Моїй нареченій не вистачає двору для належного саду, але вона зробила все з горщиками"
"Так можна організувати сад з кактусів"
"У мене є сад на вікні, якому бракувало сонця, тому я підвісив його на дзеркало"
"Мій невеличкий сад на даху"
"Я зробив 2 вертикальні садочки для переробки пластикових пляшок у моєму міському саду в Лондоні"
"Сад моїх бабусі та дідуся має неймовірний вигляд"
"Чи пробували ви вирощувати щось у яєчній шкарлупі?"
"Просто життєвий цикл мого авокадо"
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