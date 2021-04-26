В Італії продаватимуть будинки біля моря по 1 євро

Влада італійської комуни Кастільйоне-ді-Сицилія продаватиме покинуті будинки за символічною ціною. За помешкання доведеться віддати лише один євро.

Як пише Mirror, мер Антоніно Камарда зробив великий проєкт, щоб вдихнути нове життя у своє містечко, населення якого скоротилося з 14 тисяч на початку 1900-х років до майже 3 тисяч на сьогодні. У місті налічується не менше 400 об'єктів нерухомості, які є у нормальному стані і вимагають мінімального ремонту.

І ще: Мальта буде виплачувати мандрівникам по 200 євро за перебування у країні

У Кастільйоне-ді-Сицилія близько половину будинків віддадуть за 1 євро. Решта перебувають у кращому стані і будуть продані також дешево. Ціни на нерухомість встановлять відповідно до стану.

В рамках проєкту покупці повинні будуть завершити ремонт протягом трьох років, але, на відміну від інших схем, застава як гарантія робіт не стягується. Крім того, власникам доведеться оформити в банку страховий поліс на суму 4000 євро.

Читайте також: У Франції заборонили короткі внутрішні авіарейси, щоб люди подорожували поїздами