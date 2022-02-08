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Ідеальний сніданок для набору м'язової маси

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Сніданок - фото 1
Сніданок / fitseven

Активне заняття спортом вимагає дотримання спеціальної дієти. Якщо ж спортсмен хоче не тільки придбати красиві форми, але і наростити м'язову масу, одними тренуваннями тут не обійтися. Потрібен якісний сніданок.

В ідеалі зранку треба випити літр води і прийняти спеціальну добавку ВСАА під час ранкового тренування, а вже безпосередньо після навантаження починати прийом їжі: ця схема спрацьовує у професійних спортсменів, пише fitseven.

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Омлет-скрембл стане чудовим початком дня

Продукти:

  • 4 яйця
  • вершкове масло
  • перець мелений чорний, червоний або суміш
  • 150 грамів сьомги копченої
  • лимон
  • 6 помідорів-чері
  • ½ авокадо або 1 маленький плід авокадо

Як приготувати омлет:

  • На гарячій пательні збиваємо з маслом яйця. Додаємо перець і обсмажуємо до напівготовності. Черрі нарізаємо кільцями, авокадо подрібнюємо в кубики або соломинки без шкірки і цю суміш додаємо в скрембл.
  • Доводимо все до готовності і подаємо до столу, окропивши соком лимона. Зверху кладемо сьомгу.
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Скрембл

Загальні правила харчування зранку для набору м'язової маси:

  1. Після пробудження приймайте швидкі вуглеводи. Це допоможе організму швидко отримати бажану енергію і гарненько підбадьоритися. Ідеально, щоб це була склянку свіжого соку. Якщо такої можливості немає, то згодиться гарячий чай з варенням.
  2. Другий етап – прийняття складних вуглеводів. Вони допоможуть зарядити енергією до наступного прийому їжі. Краще взяти гречку або вівсянку.
  3. Прийом білків – завершальна частина сніданку культуриста. Відварені м'ясо, риба або яйця можна їсти разом зі складними вуглеводами. На десерт взяти трохи сиру.

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