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Як обід за робочим столом може впливати на вашу продуктивність
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Звичайно ж, хочеться зекономити час, пообідавши за робочим столом. Це дозволяє не чекати на робочій кухні, поки звільниться місце. Але вчені переконані, що від звички обідати за робочим місцем слід відмовитися раз і назавжди.
Виявилося, прийом їжі за робочим столом негативно впливає на загальну працездатність людей.
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Учені провели опитування понад 1000 людей, що працюють в офісі. Згідно із зібраними даними, близько 40% офісних співробітників систематично обідають там же, де і працюють. Запахи жирної їжі, риби, сиру під час обіду поширюються по всьому офісному приміщенню. В результаті погіршуються умови праці для всього колективу, що перебуває в кабінеті.
Найприємніші запахи чужої їжі, вважають опитані, у свіжої випічки, бутербродів з беконом і тостів з арахісовою пастою. Ще багато людей вважали тих, хто обідає за своїм робочим столом, особистостями з антисоціальними рисами характеру.
Відзначимо, менш як 20% офісних працівників хоча б раз просили свого колегу піти обідати в інше місце через велику кількість запахів у робочому кабінеті. Взагалі, обід за робочим столом – поганий тон. Занадто часте нехтування власним обідом підвищує ймовірність ожиріння. Більш того, обідати за комп'ютером і паперами негігієнічно.
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