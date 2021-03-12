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Цим трьом продуктам не місце у вашому сніданку
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Не всі продукти можна вживати вранці. Лікар-дієтолог Олена Соломатіна розповіла, від чого слід відмовитися.
Спеціалістка зазначила, що у багатьох людей зранку не вистачає часу на те, щоб приготувати собі повноцінний сніданок, тому вони використовують швидкі варіанти. А ще є ті, хто ранковий прийом їжі пропускає і зовсім, але варто розуміти, що таким чином, ви заподіюєте шкоду організму.
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Плюс до всього, ті, хто не снідає, протягом дня вживає більше калорій. Дієтолог розповіла, що за ранковим столом не має бути каш швидкого приготування, які містять багато цукру та інших добавок. Також не слід снідати солодкими пластівцями, тому що вони, як і "магазинні" каші містять багато швидких вуглеводів, в результаті чого організм не насичується і почуття голоду швидко повертається.
Ще вранці не варто пити свіжовичавлені соки, тому що вони містять багато кислот, які погано впливають на голодний шлунок. Дієтологиня також зазначила, що сніданок має бути правильно збалансованим і акцент в ньому має бути на білки.
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