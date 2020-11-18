На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як нудисти: Білл Гейтс здивував новою заявою про тих, хто проти масок
Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс знову не втримався, щоб не підняти тему пандемії у своєму подкасті. Цього разу він пояснив, чому так недооцінювали маски і чому їх варто носити.
65-річний бізнесмен та творець компанії Microsoft Білл Гейтс запустив власний подкаст разом з письменницею Рашидою Джонс під назвою "Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions". Під час першого епізоду він не оминув увагою проблему пандемії та людей, які відмовляються носити маску.
І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
"Думка про те, що хтось може впиратись, щоб не носити маски, для мене дивна. Що це? Вони, як нудисти? Вас просять носити штани, але ніхто ж не говорить, що носити штани – це жахливо", – зазначив він. Рашида Джонс також підтримала цю думку, наголосивши, що носіння масок на вулиці та сидіння вдома допоможуть швидше повернутись до нормального життя.
Також автори обговорили тему того, що спершу медики не вважали маску ефективним способом захиститись від поширення коронавірусу. І причина доволі проста: експерти покладались на знання щодо інших вірусів, які передаються повітрям. Грип та застуда небезпечні, якщо поряд з вами хтось хворий кашлях, а от коронавірус здатен вразити навіть під час розмови, коли хвора людина спілкується з кимось без маски.
Білл Гейтс наголосив, що коронавірус ще й має незвичайне уміння поширюватись безсимптомно Тож люди із застудою чи грипом, коли відчувають себе погано, залишаються вдома, а от ті, хто занедужали на COVID-19 можуть без погіршення самопочуття поширювати його далі.
Читайте також: Білл Гейтс назвав умову повернення до нормального життя після пандемії
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
10:53Фітнес-блогерка показала свої реальні форми у бікіні (18+)
-
10:21Том і Джеррі повертаються: дивіться трейлер нового фільму про відомих героїв
-
09:54Погода в Україні 18 листопада: прогноз на сьогодні по містах
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:52Привітання з першим снігом у віршах, смс, прозі і картинках українською
-
08:294 ранкові звички для продуктивного дня, які має мати кожен
-
07:49Кайлі Дженнер знялася у відвертому шкіряному топі з екстремальним декольте
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
21:52Журналісти поділилися враженнями про нові Mac: що сподобалося найбільше?
-
21:31Дослідження показало, яка гра викликає найбільшу напругу
-
21:1618 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Lamborghini показала на відео новий Huracan: динамічний ролик
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
19:51iPhone 12 Pro Max й iPhone 12 mini пройшли випробування на міцність: відео
-
19:23Зустріч випускників Гоґвортсу: Том Фелтон влаштував онлайн-вечірку з зірками Гаррі Поттера
-
18:54Данський принц став першим чоловіком на обкладинці Vogue Czechoslovakia
-
18:33Пікап Ford F-150 можна оснастити ліжком за додаткову оплату
-
18:18Гороскоп на 18 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Па-па: Поп-панк гурт квіткіс представив прихильникам романтичну пісню
-
17:22У власників Google Pixel 5 виникла нова проблема
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
16:44Секс, Інста і ЗНО: слухайте саундтрек гурту вагоновожатые до нового серіалу
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
-
16:16Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)
-
14:16Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт
-
12:19Виберіть карту та отримайте передбачення на найближче майбутнє
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада
-
08:22Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дванадцятому випуску (відео)
-
07:20Погода в Україні 16 листопада: прогноз на понеділок
- 15 листопада
-
21:53Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
-
18:50Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
-
16:17Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:54Нова популярна музика листопада: плейлист свіжих пісень за тиждень
-
11:23Instagram та реальність: чесні фото, які змусять усміхнутись
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 листопада
-
08:20Що приготувати на сніданок для всієї родини за 5 хвилин