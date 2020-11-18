Як нудисти: Білл Гейтс здивував новою заявою про тих, хто проти масок

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс знову не втримався, щоб не підняти тему пандемії у своєму подкасті. Цього разу він пояснив, чому так недооцінювали маски і чому їх варто носити.

65-річний бізнесмен та творець компанії Microsoft Білл Гейтс запустив власний подкаст разом з письменницею Рашидою Джонс під назвою "Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions". Під час першого епізоду він не оминув увагою проблему пандемії та людей, які відмовляються носити маску.

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"Думка про те, що хтось може впиратись, щоб не носити маски, для мене дивна. Що це? Вони, як нудисти? Вас просять носити штани, але ніхто ж не говорить, що носити штани – це жахливо", – зазначив він. Рашида Джонс також підтримала цю думку, наголосивши, що носіння масок на вулиці та сидіння вдома допоможуть швидше повернутись до нормального життя.

Також автори обговорили тему того, що спершу медики не вважали маску ефективним способом захиститись від поширення коронавірусу. І причина доволі проста: експерти покладались на знання щодо інших вірусів, які передаються повітрям. Грип та застуда небезпечні, якщо поряд з вами хтось хворий кашлях, а от коронавірус здатен вразити навіть під час розмови, коли хвора людина спілкується з кимось без маски.

Білл Гейтс наголосив, що коронавірус ще й має незвичайне уміння поширюватись безсимптомно Тож люди із застудою чи грипом, коли відчувають себе погано, залишаються вдома, а от ті, хто занедужали на COVID-19 можуть без погіршення самопочуття поширювати його далі.

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