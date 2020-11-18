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Як нудисти: Білл Гейтс здивував новою заявою про тих, хто проти масок

Білл Гейтс про тих, хто не носить маску - фото 1
Білл Гейтс про тих, хто не носить маску

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс знову не втримався, щоб не підняти тему пандемії у своєму подкасті. Цього разу він пояснив, чому так недооцінювали маски і чому їх варто носити.

65-річний бізнесмен та творець компанії Microsoft Білл Гейтс запустив власний подкаст разом з письменницею Рашидою Джонс під назвою "Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions". Під час першого епізоду він не оминув увагою проблему пандемії та людей, які відмовляються носити маску.

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"Думка про те, що хтось може впиратись, щоб не носити маски, для мене дивна. Що це? Вони, як нудисти? Вас просять носити штани, але ніхто ж не говорить, що носити штани це жахливо", – зазначив він. Рашида Джонс також підтримала цю думку, наголосивши, що носіння масок на вулиці та сидіння вдома допоможуть швидше повернутись до нормального життя.

Як нудисти: Білл Гейтс здивував новою заявою про тих, хто проти масок - фото 435470

Також автори обговорили тему того, що спершу медики не вважали маску ефективним способом захиститись від поширення коронавірусу. І причина доволі проста: експерти покладались на знання щодо інших вірусів, які передаються повітрям. Грип та застуда небезпечні, якщо поряд з вами хтось хворий кашлях, а от коронавірус здатен вразити навіть під час розмови, коли хвора людина спілкується з кимось без маски.

Білл Гейтс наголосив, що коронавірус ще й має незвичайне уміння поширюватись безсимптомно Тож люди із застудою чи грипом, коли відчувають себе погано, залишаються вдома, а от ті, хто занедужали на COVID-19 можуть без погіршення самопочуття поширювати його далі.

Як нудисти: Білл Гейтс здивував новою заявою про тих, хто проти масок - фото 435471

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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