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Білл Гейтс назвав умову повернення до нормального життя після пандемії

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Білл Гейтс - фото 1
Білл Гейтс / gettyimages

Засновник Microsoft Білл Гейтс назвав умову повернення до нормального життя після пандемії коронавірусу.

За його словами, це можливо тільки при створенні надефективної і доступної для всіх вакцини.

І ще: Марна трата часу: Білл Гейтс про тести на коронавірус у США

Засновник Microsoft додав, що масова вакцинація дозволить припинити поширення інфекції і покінчити з COVID-19 "у світовому масштабі". Гейтс заявив, що створення і випробування терапії від COVID-19 займе ще щонайменше 6 місяців. На його думку, вже в найближчі кілька місяців препарати з антитілами, які лікують вірус, отримають дозвіл від держави в екстреному порядку.

Мільярдер поскаржився на якість боротьби американської держави з епідемією: він вважає, що діагностування хвороби в країні – одне з найгірших серед розвинених країн.

Білл Гейтс назвав умову повернення до нормального життя після пандемії - фото 431170

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