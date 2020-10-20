Білл Гейтс назвав умову повернення до нормального життя після пандемії

Засновник Microsoft Білл Гейтс назвав умову повернення до нормального життя після пандемії коронавірусу.

За його словами, це можливо тільки при створенні надефективної і доступної для всіх вакцини.

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Засновник Microsoft додав, що масова вакцинація дозволить припинити поширення інфекції і покінчити з COVID-19 "у світовому масштабі". Гейтс заявив, що створення і випробування терапії від COVID-19 займе ще щонайменше 6 місяців. На його думку, вже в найближчі кілька місяців препарати з антитілами, які лікують вірус, отримають дозвіл від держави в екстреному порядку.

Мільярдер поскаржився на якість боротьби американської держави з епідемією: він вважає, що діагностування хвороби в країні – одне з найгірших серед розвинених країн.

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