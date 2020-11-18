Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 18 листопада: в Україні виявлено 557 657​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 12 496​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 73 064 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 022 283 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 570 153 Одужали 259 079 Померли 10 112

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (53 855) та у Харківській області (49 067). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 14 306 Волинська область 19 648 Дніпропетровська область 23 900 Донецька область 18 257 Житомирська область 23 988 Закарпатська область 20 146 Запорізька область 20 733 Івано-Франківська область 29 542 Кіровоградська область 38183 Київ 53 855 Київська область 26 561 Львівська область 38 577 Луганська область 5 286 Миколаївська область 13 394 Одеська область 34 806 Полтавська область 16 418 Рівненська область 25 904 Сумська область 19 514 Тернопільська область 24 242 Харківська область 49 067 Херсонська область 7 624 Хмельницька область 23 952 Чернівецька область 29 126 Черкаська область 15 033 Чернігівська область 12 456

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-11-2020:

Захворіли 55 943 622 Одужали 38 963 786 Померли 1 342 388 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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