На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
- 98
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 18 листопада: в Україні виявлено 557 657 випадків коронавірусу.
Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|570 153
|Одужали
|259 079
|Померли
|10 112
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (53 855) та у Харківській області (49 067). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|14 306
|
Волинська область
|19 648
|
Дніпропетровська область
|23 900
|
Донецька область
|18 257
|
Житомирська область
|23 988
|
Закарпатська область
|20 146
|
Запорізька область
|20 733
|
Івано-Франківська область
|29 542
|
Кіровоградська область
|38183
|
Київ
|53 855
|
Київська область
|26 561
|
Львівська область
|38 577
|
Луганська область
|5 286
|
Миколаївська область
|13 394
|
Одеська область
|34 806
|
Полтавська область
|16 418
|
Рівненська область
|25 904
|
Сумська область
|19 514
|
Тернопільська область
|24 242
|
Харківська область
|49 067
|
Херсонська область
|7 624
|
Хмельницька область
|23 952
|
Чернівецька область
|29 126
|
Черкаська область
|15 033
|
Чернігівська область
|12 456
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-11-2020:
|Захворіли
|
55 943 622
|Одужали
|
38 963 786
|Померли
|
1 342 388
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.
Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
10:53Фітнес-блогерка показала свої реальні форми у бікіні (18+)
-
10:21Том і Джеррі повертаються: дивіться трейлер нового фільму про відомих героїв
-
09:54Погода в Україні 18 листопада: прогноз на сьогодні по містах
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
08:52Привітання з першим снігом у віршах, смс, прозі і картинках українською
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:294 ранкові звички для продуктивного дня, які має мати кожен
-
07:49Кайлі Дженнер знялася у відвертому шкіряному топі з екстремальним декольте
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
21:52Журналісти поділилися враженнями про нові Mac: що сподобалося найбільше?
-
21:31Дослідження показало, яка гра викликає найбільшу напругу
-
21:1618 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Lamborghini показала на відео новий Huracan: динамічний ролик
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:51iPhone 12 Pro Max й iPhone 12 mini пройшли випробування на міцність: відео
-
19:23Зустріч випускників Гоґвортсу: Том Фелтон влаштував онлайн-вечірку з зірками Гаррі Поттера
-
18:54Данський принц став першим чоловіком на обкладинці Vogue Czechoslovakia
-
18:33Пікап Ford F-150 можна оснастити ліжком за додаткову оплату
-
18:18Гороскоп на 18 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:43Па-па: Поп-панк гурт квіткіс представив прихильникам романтичну пісню
-
17:22У власників Google Pixel 5 виникла нова проблема
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
16:44Секс, Інста і ЗНО: слухайте саундтрек гурту вагоновожатые до нового серіалу
-
16:19Як заснути посеред ночі, якщо ви прокинулися: поради спеціалістів
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
-
16:16Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)
-
14:16Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт
-
12:19Виберіть карту та отримайте передбачення на найближче майбутнє
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада
-
08:22Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дванадцятому випуску (відео)
-
07:20Погода в Україні 16 листопада: прогноз на понеділок
- 15 листопада
-
21:53Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
-
18:50Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
-
16:17Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:54Нова популярна музика листопада: плейлист свіжих пісень за тиждень
-
11:23Instagram та реальність: чесні фото, які змусять усміхнутись
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 листопада
-
08:20Що приготувати на сніданок для всієї родини за 5 хвилин
- 14 листопада
-
21:21Сексуальна запальничка: Надя Дорофєєва знялася у спокусливій спідній білизні (18+)