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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 18 листопада: в Україні виявлено 557 657​ випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 12 496​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 73 064 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 022 283 результати тестування на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада - фото 435453

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 570 153
Одужали 259 079
Померли 10 112

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (53 855) та у Харківській області (49 067). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 14 306

Волинська область

 19 648

Дніпропетровська область

 23 900

Донецька область

 18 257

Житомирська область

 23 988

Закарпатська область

 20 146

Запорізька область

 20 733

Івано-Франківська область

 29 542

Кіровоградська область

 38183

Київ

 53 855

Київська область

 26 561

Львівська область

 38 577

Луганська область

 5 286

Миколаївська область

 13 394

Одеська область

 34 806

Полтавська область

 16 418

Рівненська область

 25 904

Сумська область

 19 514

Тернопільська область

 24 242

Харківська область

 49 067

Херсонська область

 7 624

Хмельницька область

 23 952

Чернівецька область

 29 126

Черкаська область

 15 033

Чернігівська область

 12 456

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-11-2020:

Захворіли

55 943 622
Одужали

38 963 786
Померли

1 342 388

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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