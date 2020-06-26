Як нові ціни на смартфони вплинули на потенційних покупців

Прогрес не стоїть на місці, а разом із ним і ціна, яку змушений заплатити користувач за можливість насолоджуватися благами цього прогресу. Аналітики компанії Counterpoint Research провели опитування та виявили, наскільки вплинуло на покупців здорожчання смартфонів.

Передовсім зазначимо, що відсутність суттєвих змін (мінорні оновлення), а також зростання цін на гаджети стали причиною того, що користувачі тепер рідше оновлюють свої смартфони. Також багато користувачів планують знизити витрати на покупку нової моделі у майбутньому.

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Аналітики Counterpoint Research провели опитування серед мешканців різних країн, щоб дізнатися про їхні наміри при оновленні смартфонів. З'ясувалося, що кожен третій користувач має намір скоротити витрати при покупці нового гаджета на 20%. Багато людей також планують зменшити бюджет при виборі наступного пристрою на понад 20%.

Крім зниження витрат багато опитаних також мають намір відкласти покупку нового смартфона. Так, майже половина респондентів буде оновлюватися пізніше, ніж планувалося раніше. Наприклад, в Індії довше ходити з наявними пристроєм планують 61% опитаних, а в Іспанії та Італії – 58% і 56% відповідно. У США цей показник становить 41%, а от у Німеччині тільки 34% мають намір відкласти покупку нового смартфона.

У звіті також представлена ​​цікава інформація з різних ринків. Наприклад, в США лояльність користувачів до смартфонів Apple і Samsung однаково висока. У першому випадку фанати цінують камеру, а в другому – дисплеї. У Великобританії близько 90% респондентів купують продукцію китайського походження, а в Індії половина опитаних збирається витратити на новий смартфон від 135 до 250 доларів.

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