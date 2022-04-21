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Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на Великдень 2022: графік роботи

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графік роботи пошти на Великдень - фото 1
графік роботи пошти на Великдень

Наприкінці квітня у зв'язку з Великоднем зміниться графік роботи пошт. Читайте далі та дізнайтеся, як у цей час працюватиме пошта та кур'єрська доставка посилок у квітні 2022.

У зв'язку з воєнним станом в Україні скасували додаткові вихідні з нагоди свят, проте розклад роботи пошти дещо зміниться.

І ще: Розклад онлайн-трансляцій Великодніх Богослужінь: 23 та 24 квітня

Укрпошта

Графік роботи чергових відділень Укрпошти на Великдень 2022 дивіться за ЦИМ посиланням.

Нова Пошта

Під час Великодня відділення Нової пошти та доставка кур'єром будуть працювати за таким графіком:

  • 23 квітня, у суботу "Нова пошта" працюватиме у звичайному режимі.
  • 24 квітня, у неділю відділення та адресна доставка працювати НЕ будуть.
  • 25 квітня, у понеділок компанія працюватиме у звичайному режимі.

Знайти найближче відкрите відділення та дізнатися графік його роботи можна за ЦИМ посиланням.

До теми: У ПЦУ розповіли, як освячувати паски на Великдень в умовах війни

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