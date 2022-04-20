У ПЦУ розповіли, як освячувати паски на Великдень в умовах війни

Україна майже 2 місяці титанічно протистоїть російській агресії. І вже за лічені дні ми відзначатимемо Великдень. Але на всі матимуть можливість фізично прийти до церкви. Тож у ПЦУ розповіли, як безпечно освятити паску.

У прифронтових зонах віряни не зможуть відвідати Всенічне богослужіння. Це підкреслив предстоятель УПЦ Митрополит Епіфаній під час телемарафону. Натомість він запропонував усім альтернативу, передає Радіо MAXIMUM.

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Богослужіння проводитимуть в онлайн-режимі

Хто матиме бажання, може долучитися до трансляції богослужіння онлайн, а потім прийти у храм та освятити паски та пасхальні приношення, – сказав священник.

Передовсім, підкреслив Епіфаній, це стосується тих, хто мешкає на Півдні та Сході країни. У цих регіонах вірянам не варто скупчуватися під час освячення пасок. Відтак у храмах розділятимуть час богослужінь.

Водночас парафіян і священників закликають бути пильними. Це пов'язано з тим, що неоднократно звучить інформація про можливі провокації на Великдень.

Усім потрібно добре розуміти, що цьогоріч Великдень ми будемо зустрічати в умовах війни, тому кожен із нас має бути мудрим і відповідальним, – наголосив він.

Епіфаній додав, що ворог чудово розуміє важливість духовної складової боротьби. Тож не виключено, що російські загарбники намагатимуться позбавити українців Великодньої радості, адже Воскресіння повинне надихати нас боротися надалі.

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