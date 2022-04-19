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Розклад онлайн-трансляцій Великодніх Богослужінь: 23 та 24 квітня
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Християни східного обряду відзначають Воскресіння Ісуса Христа у неділю 24 квітня. В Україні триває війна, тож всіх закликають утриматися від відвідування храмів та дотримуватися комендантської годину. У зв'язку з цим організують онлайн Богослужіння, за якими можна буде слідкувати вдома.
Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба з етнополітики та свободи совісті нагадують про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у вашому регіоні.
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Тому вірян запрошують дистанційно приєднатися з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн.
Анонс трансляцій Великодніх богослужінь у 2022 році:
- 23 квітня, о 23:30 – Богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві
Де дивитися пряму трансляцію? Вмикайте національний марафон єдиних новин UA:разом або суспільний телеканал UA:КУЛЬТУРА
- 24 квітня, о 7:30 – Богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві
Де дивитися пряму трансляцію? Вмикайте національний марафон єдиних новин UA:разом або суспільний телеканал UA:КУЛЬТУРА
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