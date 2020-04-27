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Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на травневі свята: графік роботи

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графік роботи пошти на травневі свята - фото 1
графік роботи пошти на травневі свята

У травні українці матимуть кілька додаткових вихідних у зв'язку з травневими святами. Читайте далі та дізнайтеся, як у цей час працюватиме пошта та кур'єрська доставка посилок.

Додаткові державні вихідні в Україні заплановані на лише на 1 та 11 травня 2020 року. Більшість підприємств у цей період не будуть працювати, проте деякі будуть все ж таки відчинені.

І ще: Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята

Укрпошта

У святкові дні компанія не буде працювати 1 травня, тож майже всі відділення будуть зачинені. Проте буде відкрита обмежена кількість "чергових відділень", по всій Україні працюватимуть 34 таких відділення.

Графік роботи чергових відділень Укрпошти 1 травня 2020:

Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на травневі свята: графік роботи - фото 400488
Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на травневі свята: графік роботи - фото 400487

Нова Пошта

Під час травневих свят відділення Нової пошти та доставка кур'єром будуть працювати за таким графіком:

  • 1 травня (п'ятниця) – за графіком суботи
  • 9 травня (субота) – за звичайним графіком суботи
  • 10 травня (неділя) – за звичайним графіком неділі
  • 11 травня (понеділок) – за графіком суботи

Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися ТУТ.

До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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