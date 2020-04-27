Як Нова пошта та Укрпошта будуть працювати на травневі свята: графік роботи

У травні українці матимуть кілька додаткових вихідних у зв'язку з травневими святами. Читайте далі та дізнайтеся, як у цей час працюватиме пошта та кур'єрська доставка посилок.

Додаткові державні вихідні в Україні заплановані на лише на 1 та 11 травня 2020 року. Більшість підприємств у цей період не будуть працювати, проте деякі будуть все ж таки відчинені.

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Укрпошта

У святкові дні компанія не буде працювати 1 травня, тож майже всі відділення будуть зачинені. Проте буде відкрита обмежена кількість "чергових відділень", по всій Україні працюватимуть 34 таких відділення.

Графік роботи чергових відділень Укрпошти 1 травня 2020:

Нова Пошта

Під час травневих свят відділення Нової пошти та доставка кур'єром будуть працювати за таким графіком:

1 травня (п'ятниця) – за графіком суботи

9 травня (субота) – за звичайним графіком суботи

10 травня (неділя) – за звичайним графіком неділі

11 травня (понеділок) – за графіком суботи

Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися ТУТ.

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