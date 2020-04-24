Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на травень 2020 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в останній місяць весни!

Зодіакальний гороскоп на травень чого очікувати у п'ятий місяць 2020 року, щоб знати, які сюрпризи приготував третій місяць весни 2020 року, вам необхідно ознайомитися з нашим традиційним зодіакальним посібником для усіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на місяць травень 2020

Третій місяць весни продовжує весну в умовах карантину. І поки деякі гадають, що ж їх очікуватиме у травні, інші – читають наш зодіакальний посібник. Він, традиційно, зорієнтує, як правильно діяти у тій чи інший ситуації. Підкаже, кому варто довіряти, а кого краще триматися осторонь задля власної безпеки та спокою. Допоможе зрозуміти, хто щирий у своїх почуттях, а хто прагне ошукати вас. Тож не баріться і дізнавайтеся, що приготували для вас зірки та планети у травні.

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз:

Сприятливі дні: 3, 6, 11, 19

3, 6, 11, 19 Несприятливі дні: 8, 14, 20, 29

Овни, будьте готові цього місяця до потенційної невдачі у ваших фінансах. Це, ймовірно, стосуватиметься того, що ви ще раніше ретельно все не продумали, приймаючи якесь рішення. У вас є кілька варіантів розв'язання проблеми. Використайте управлінські таланти вашого характеру. Така криза надалі все ж сприятиме командній роботі для поліпшення вашого становища. Наприкінці місяця ви відчуватимете стійке бажання пересуватися, зустрічатися з новими людьми, відвідувати сусідів або писати листи друзям. Ви станете чутливішими до краси, гармонії та любові, ніж зазвичай. Знайдіть час, щоб оцінити їх!

Сприятливі дні: 1, 7, 15, 21

1, 7, 15, 21 Несприятливі дні: 3, 10, 23, 31

Тельці, світ може бути сповнений невпевненості, але хоч би що там було, ви готові рухатися вперед. Цього місяця у вас відбудуться певні підйоми та падіння. Також певні плани складуться не так, як ви сподівалися. Краще зробіть перерву і пам'ятайте, що найкращі зміни починаються зсередини. Ви почнете бачити, що не кожне рішення повинно бути нескінченно обдуманим. Ще вам не потрібно так боятися, просто слідуйте своїм намірам і довіряйте. Все інше стане на місце так, як треба.

Попри будь-які зміни в особистому житті або у звичайному графіку, ви почнете відчувати себе чіткіше і впевненіше побачите те, де ви перебуваєте зараз та куди прямуєте надалі. Подумайте про те, що ви завжди хотіли зробити, але ніколи не наважувалися.

Сприятливі дні: 5, 13, 25, 30

5, 13, 25, 30 Несприятливі дні: 9, 16, 24, 28

Близнюки, цей період може бути для вас досить непоганим. Ви будете стабільними та виступатимете як природний авторитет, за що вас і поважають. Ви можете відчути потребу накопичити свої гроші, оскільки це буде актуальним для вас. Маючи це на увазі, ви будете працювати важче, ніж зазвичай. Однак в екстремальних ситуаціях ви можете виглядати жадібними для інших. Почніть планувати та розберіться, як це зробити до кінця року.

Подорожі, нові пригоди, соціальне життя та флірт приваблять вас. У любовних питаннях мати лише одного партнера вас не задовольнить. Перебуваючи в довгострокових стосунках, ваш партнер повинен запропонувати вам безліч цікавих ідей, щоб зробити вас щасливими.

Сприятливі дні: 9, 18, 26, 31

9, 18, 26, 31 Несприятливі дні: 2, 6, 12, 23

Раки, травень мине з відчуттям душевного та романтичного експерименту. Під впливом Сонця травень надасть вам лідерських здібностей. Ваші колеги та родина відчують, що дійсно є щось у ваших ідеях, і ви їх так переконаєте, що змусить їх залишитися на вашому боці. Скористайтеся цим впевненим часом, щоб покращити ваші стосунки, адже соціальний контакт – це те, що робить нас людьми.

У травні ви повинні працювати над собою, як у психічному, так і фізичному плані. Це ідеальний час, щоб позбутися залежності та впасти в нові кращі звички. Замість того, щоб дивитися телевізор, варто їздити на велосипеді або приготувати здорову їжу.

Сприятливі дні: 8, 11, 12, 20

8, 11, 12, 20 Несприятливі дні: 3, 6, 10, 25

Леви, ви цілеспрямовані, енергійні та сповнені бажання та зусиль. В цей період ви будете почувати себе дуже оптимістично. Навколо вас з'явиться позитивна енергія, а ще ви відчуєте у собі завзятість. Ви підете до своєї мети, і, здається, немає нічого, що могло б вас зупинити. Для людей, народжених під цим вогняним знаком, травень стане одним з найпродуктивніших місяців. Близькі для вас люди помітять це і, можливо, навіть візьмуть вас за приклад.

Травень дасть багато сил і пробудить бажання до нових вражень. Леви з нетерпінням чекатимуть моментів, повних пригод, романтики та пристрасті, які надійно захистять вас від неприємностей. Не думайте лише про себе і не намагайтеся зрозуміти людей, які не поділяють ваше позитивне мислення.

Сприятливі дні: 11, 14, 23, 30

11, 14, 23, 30 Несприятливі дні: 5, 6, 8, 18

Діви, цього місяця ви проявите себе, як чуйний знак з сильним внутрішнім сприйняттям та натхненням. Ваша ідея ідеального вечора – під ковдрою з хорошою книгою, а не в оточенні безлічі людей на вечірці або в клубі. Однак, травень може на деякий час змінити ваші уподобання. Ви будете більш наполегливі, а зірки також дадуть вам хороші навички спілкування, тому ви не будете ухилятися від цих викликів. Це може здивувати вас.

Самотнім Дівам особливо сподобається травень, оскільки на шляху буде цікава людина. Іскри між вами можна відчути. Ось чому ви не можете уникнути любовного зв'язку. Не дозволяйте емоціям кидати тіні на вашу кар'єру. Якщо ви не припините докладати зусиль, вам буде гідно відплачено.

Сприятливі дні: 2, 13, 15, 26

2, 13, 15, 26 Несприятливі дні: 5, 14, 20, 31

Терези, місяць травень принесе цікаві ідеї, які будуть широко використані насамперед у робочій сфері. Напевно, ви вже кілька місяців думали про цікавий проєкт, який ви хотіли б реалізувати на практиці. Зірки мають на увазі, що якщо ви займетеся виконанням цієї унікальної та нової ідеї, ви будете збирати плоди, навіть якщо це означає залишити роботу. І якщо ви не захочете стрибати у невідоме, то можете почати це робити одночасно, виконуючи поточну роботу.

Під впливом поточного положення зірок Терези не можуть протистояти впливу серця і, на один раз, позбавляються від нерішучості та швидко діють. Але будьте обережні, щоб не виглядати надзвичайно радикально, це може призвести до великих суперечок.

Сприятливі дні: 5, 11, 14, 21

5, 11, 14, 21 Несприятливі дні: 4, 7, 12, 29

Скорпіони, настане абсолютно ідеальний місяць для зміцнення стосунків з близькими. Ви переконаєтесь у цьому, коли вирушите у подорож або разом поїдете на вечерю. Ви будете відкриті для створення міцніших стосунків, і не матимете проблем сказати, що ви думаєте. Ваша велика енергія буде заразна і для інших, завдяки чому, проводити час з вами буде для них справді радісно.

Вам слід звернути увагу на любов і стосунки протягом всього травня. В цей період вам варто слухати своє серце, тому ви будете схильні до імпульсивної поведінки. У другій половині місяця ваші почуття проявлятимуться більше.

Сприятливі дні: 6, 10, 27, 31

6, 10, 27, 31 Несприятливі дні: 18, 20, 28, 30

Стрільці, якщо ви до цього часу не переймалися новим досвідом, то травень це змінить. Цього місяця ви можете знайти приховане внутрішнє бажання невідомого. Всесвіт почне давати вам нетипові ситуації та варіанти, які могли б збудити у вас страх. Однак якщо ви подолаєте свої турботи, то зможете бути майже впевненими, що не пошкодуєте. Будь то подорожі, нові варіанти кар'єри чи стосунки. Простіше кажучи, у вас є можливість почати процвітати.

У травні ви дізнаєтесь, що вам справді потрібно слухати своє серце. Більшу частину своєї енергії ви вкладаєте у стосунки з партнером та родиною. Ви відчуєте себе вдома разом з компанією, де ви може жартувати. Крім того, ви дуже терплячі, що допомагає закінчити кожну роботу, яку ви хочете.

Сприятливі дні: 3, 15, 28, 30

3, 15, 28, 30 Несприятливі дні: 1, 12, 16, 27

Козероги, у травні ви будете сміливі, впевнені у собі, напористі та відкриті. Травень принесе вам спокійні емоції, а це означає, що ви відчуєте внутрішній спокій, навіть якщо у вас може не бути справжньої причини для цього. Наче все просто стане на свої місця – будь то стосунки, кар'єра чи особистісний ріст. Але не забувайте про своє здоров'я, зміцнюйте імунітет правильно. Також додайте спорт і тоді жодна загроза на вас не натрапить.

У вас може пробудитися голод до інформації, тому ви можете проводити весь час за читанням книг. Але це не проблема, адже ви знаєте, що ця інформація може бути дуже корисною в майбутньому. Уникайте великого товариства, адже це може вам нашкодити.

Сприятливі дні: 12, 15, 21, 29

12, 15, 21, 29 Несприятливі дні: 8, 14, 16, 31

Водолії, підготуйтеся до досить активного місяця, у порівнянні з попередніми. Ділові справи будуть врегульовані на вашу користь. Цього місяця ви захочете внести зміни у ваш життєвий керунок, але можуть виникнути проблеми. Почніть з малого – змініть гардероб або спробуйте нову зачіску. Як ще один варіант – скинути кілька кілограмів. Чим корисніші ваші зміни, тим краще.

Цього місяця не витрачайте сили на розв'язання проблем у стосунках. Збережіть їх на потім. Будьте обережні, адже ви думаєте, що ви в кращому становищі, ніж ви є насправді.

Сприятливі дні: 3,10, 11, 17

3,10, 11, 17 Несприятливі дні: 7, 14, 24, 30

Риби, у цей період будете схильні поводитися раціонально і намагатиметеся залишитися спокійними. Схоже, емоції вас не зачеплять. Ви зможете закінчити що-небудь успішно завдяки вашому терпінню та витривалості, тому ніщо не зупинить ваш розвиток. Ви маєте інноваційні думки й відрізняєтеся хорошими організаторськими здібностями.

У цьому місяці ви оціните своїх друзів, родину та вірних людей. Тому ви не побачите жодної проблеми в боротьбі за них та їхні інтереси. Ваші моральні цінності в наші дні набагато вищі. Ось чому ви можете засмутитися, коли зіткнетеся з неповагою чи несправедливістю.

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