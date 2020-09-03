Як носити светр і джинси цієї осені: найкращі образи

Прийшла пора діставати з комори улюблені теплі светри. Але з чим же їх носити, які поєднання в тренді в цьому році?

Одним з найбільш класичних осінніх сполучень є комбінація светри і джинсові штани. У моді м'які светри вільних фасонів. Приталені і обтислі моделі краще поки залишити в шафі. Дуже трендовими стали моделі з відкритою шиєю. Такі светри візуально роблять фігуру жіночною. Також вони прекрасно вписуються як в повсякденний, так і в діловий стиль одягу.

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Якщо ви хочете створити більш елегантний лук, можна вдягнути джинси, стильний светр і класичні туфлі на невеликому підборі. Доповнити образ можна головним убором і маленькою сумочкою.

Що стосується колірної гамми, восени 2020 у моді "спокійні" відтінки: кремові, пісочний, кавові, гірчичні, пудрові і так далі. Яскраві светри поки пішли зі списку трендів, але ховати їх далеко все-таки не варто, адже вони можуть повернутися в моду ближче до початку зими.

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