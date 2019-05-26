Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи

Всі ми носимо сонцезахисні окуляри, але не часто задумуємося, як правильно їх носити. Розповідаємо у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ про правила етикету носіння темних окулярів та про трендові оправи у 2019 році.

Сонцезахисними окулярами користується сьогодні майже кожен. Але часто багато хто і не замислюється, що носіння окулярів має свої правила хорошого тону. Просто іноді ми раптом помічаємо, як безглуздо виглядає людина в нічному метро в темних окулярах. Але раз існують такі окуляри, повинні існувати і правила етикету, що стосуються цього аксесуара.

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Як носити чоловічі окуляри

Як носити темні окуляри:

ТОП-5 основних правил етикету

#1

Темні окуляри служать для захисту від сонця, тому їх носять тільки в сонячну погоду. Не варто одягати їх влітку в похмуру погоду. Просто візьми з собою, на випадок, якщо погода зміниться.

#2

Знімай окуляри, перебуваючи в приміщенні. Винятком можуть стати окуляри-"хамелеони" з оптичним склом для корекції зору, тим більше що вони за короткий проміжок часу стануть значно світлішими.

Доречно носити темні окуляри лише в сонячну погоду

#3

Якщо ти зупинився з кимось поговорити на вулиці (навіть просто уточнити зустрічній людині дорогу), не забудь зняти темні окуляри. Вони будуть сковувати твоїх співрозмовників: не бачачи твоїх очей і реакції під час розмови, співрозмовник буде відчувати незрозуміле роздратування. Також якщо тебе з кимось знайомлять, неодмінно зніми темні окуляри, щоб новий знайомий міг бачити очі того, з ким знайомиться. У тому випадку, коли тебе представляють цілій компанії незнайомих людей, не поспішай одягати окуляри відразу після знайомства, дай людям звикнути до тебе.

#4

Прийшовши в ресторан, не поспішай класти зняті сонцезахисні окуляри на стіл. Взагалі всі предмети, що не мають відношення до їжі (телефон, сигарети, сумку, гаманець) не заведено класти на стіл. Допускається залишатися в сонцезахисних окулярах, перебуваючи на відкритій терасі, де яскраво світить сонце, в інших випадках їх потрібно прибрати в сумку або кишеню.

#5

На пляжі дозволяється робити невеликі відступи від правил. Оскільки тут занадто яскраве сонце, етикет дозволяє вести бесіду або сидіти в пляжному кафе, не знімаючи окулярів.

Не клади окуляри на стіл у ресторані

Трендові оправи чоловічих

сонцезахисних окулярів 2019 року

Чоловіча мода перестала бути тривіальною. Що стосується сонцезахисних окулярів, то основною фішкою стали багатогранні та різнокольорові лінзи і взагалі насичені яскраві кольори оправ та скла. Актуальним стає поєднання в оправі декількох матеріалів, наприклад, пластика і металу. Серед модних моделей можна виділити такі тренди:

окуляри з роговою або дерев'яною оправою;

круглу форму;

форму більшу за звичайну,

овальну, прямокутну чи багатокутну оправи;

кольорові лінзи;

тонкі елегантні оправи;

яскраві дужки;

декоративні елементи і завитки.

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