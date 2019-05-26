Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи

  • 83
Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 1

Всі ми носимо сонцезахисні окуляри, але не часто задумуємося, як правильно їх носити. Розповідаємо у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ про правила етикету носіння темних окулярів та про трендові оправи у 2019 році.

Сонцезахисними окулярами користується сьогодні майже кожен. Але часто багато хто і не замислюється, що носіння окулярів має свої правила хорошого тону. Просто іноді ми раптом помічаємо, як безглуздо виглядає людина в нічному метро в темних окулярах. Але раз існують такі окуляри, повинні існувати і правила етикету, що стосуються цього аксесуара.

Актуально: Чоловіча кепка: як вибрати, як носити та з чим поєднувати модний аксесуар

Як носити чоловічі окуляри - фото 329121

Як носити чоловічі окуляри

Як носити темні окуляри:
ТОП-5 основних правил етикету

#1
Темні окуляри служать для захисту від сонця, тому їх носять тільки в сонячну погоду. Не варто одягати їх влітку в похмуру погоду. Просто візьми з собою, на випадок, якщо погода зміниться.

#2
Знімай окуляри, перебуваючи в приміщенні. Винятком можуть стати окуляри-"хамелеони" з оптичним склом для корекції зору, тим більше що вони за короткий проміжок часу стануть значно світлішими.

Доречно носити темні окуляри лише в сонячну погоду - фото 329126

Доречно носити темні окуляри лише в сонячну погоду

#3
Якщо ти зупинився з кимось поговорити на вулиці (навіть просто уточнити зустрічній людині дорогу), не забудь зняти темні окуляри. Вони будуть сковувати твоїх співрозмовників: не бачачи твоїх очей і реакції під час розмови, співрозмовник буде відчувати незрозуміле роздратування. Також якщо тебе з кимось знайомлять, неодмінно зніми темні окуляри, щоб новий знайомий міг бачити очі того, з ким знайомиться. У тому випадку, коли тебе представляють цілій компанії незнайомих людей, не поспішай одягати окуляри відразу після знайомства, дай людям звикнути до тебе.

#4
Прийшовши в ресторан, не поспішай класти зняті сонцезахисні окуляри на стіл. Взагалі всі предмети, що не мають відношення до їжі (телефон, сигарети, сумку, гаманець) не заведено класти на стіл. Допускається залишатися в сонцезахисних окулярах, перебуваючи на відкритій терасі, де яскраво світить сонце, в інших випадках їх потрібно прибрати в сумку або кишеню.

#5
На пляжі дозволяється робити невеликі відступи від правил. Оскільки тут занадто яскраве сонце, етикет дозволяє вести бесіду або сидіти в пляжному кафе, не знімаючи окулярів.

Не клади окуляри на стіл у ресторані - фото 329122

Не клади окуляри на стіл у ресторані

Трендові оправи чоловічих
сонцезахисних окулярів 2019 року

Чоловіча мода перестала бути тривіальною. Що стосується сонцезахисних окулярів, то основною фішкою стали багатогранні та різнокольорові лінзи і взагалі насичені яскраві кольори оправ та скла. Актуальним стає поєднання в оправі декількох матеріалів, наприклад, пластика і металу. Серед модних моделей можна виділити такі тренди:

  • окуляри з роговою або дерев'яною оправою;
  • круглу форму;
  • форму більшу за звичайну,
  • овальну, прямокутну чи багатокутну оправи;
  • кольорові лінзи;
  • тонкі елегантні оправи;
  • яскраві дужки;
  • декоративні елементи і завитки.

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329095

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329096

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329097

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329098

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329099

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329100

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329101

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329102

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329103

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329104

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329105

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329106

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329107

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329108

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329109

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329110

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329111

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329112

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329113

Як носити чоловічі сонцезахисні окуляри: правила етикету та трендові оправи - фото 329115

Читайте також: Гід по стилю: як зав'язувати чоловічу бандану та з чим поєднувати популярний аксесуар

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Оренда квартир у Львові: поради з власного досвіду, як винайняти житло
  • 23 травня, 21:25
  • 389
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 741
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1492575
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз