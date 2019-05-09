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Гід по стилю: як зав'язувати чоловічу бандану та з чим поєднувати популярний аксесуар
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Бандана – новий популярний аксесуар серед чоловіків, який повернувся у сьогодення з бурхливих 90-х. Розповідаємо у щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ, як правильно зав'язати бандану та з чим поєднувати цей сміливий елемент образу.
Кожному чоловікові іноді хочеться відчути себе справжньою рок-зіркою, поекспериментувати з образом і одягнути щось, що він не носить у звичайному житті. Таким варіантом може стати чоловіча бандана. Це не тільки жіночий аксесуар, для чоловіка вона теж може стати родзинкою образу. При її правильному зав'язуванні і поєднанні з іншими речами оточуючі будуть вважати тебе найстильнішим чоловіком.
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Бандана – річ не тільки функціональна у плані захисту від сонця і вітру, а й красива. Її можна носити по-різному: на голові, на шиї, на зап'ясті. Все залежить від смаку і бажань того, хто планує її носити. Косинка не обов'язково повинна бути тканинною, досить поширеними є вироби зі шкіри, які підсилюють брутальність чоловічого образу.
Чоловікам, які мають розкішну шевелюру, стильна пов'язка допоможе приборкати неслухняне волосся.
Як зав'язувати бандану
Існує кілька способів зав'язати бандану. Її можна носити по типу косинки, а також в згорнутому вигляді. Розглянемо найбільш популярні варіанти:
Класична бандана на голову. Квадратну тканину складають діагонально до збігу кутів. Місце згину потрібно прикласти до лоба, а вільні кінці зав'язати ззаду для фіксації хустки.
Піратський варіант. Один край чотирикутної хустки загніть до центру і місцем згину покладіть над самими бровами. Розправивши вільну частину, зафіксуйте пов'язку ззаду.
Ретро стиль. Цей спосіб часто називають просто жіночим, оскільки його використовують тільки представниці прекрасної статі. Складену трикутником тканину зігнутим місцем розміщують ближче до шиї, а прямий кут на маківці. Кінці бандани піднімають і зав'язують поверх прямокутної частини.
Вузька смужка. Нерідко бандану носять як браслети на руці. Для цього після діагонального складання, тканину згортають кілька разів, поки не буде виходити тонка прямокутна смуга.
Чим доповнити образ з банданою
Бандана – це самодостатній аксесуар, тому інший одяг до неї краще підбирати спокійний. Найефектніше буде виглядати образ у темні колірній гаммі, тому що зазвичай бандана яскрава і буде вирізнятися з загального луку.
Косинку можна поєднувати з об'ємною толстовкою і джинсами, джинсовою курткою, футболкою-поло або сорочкою. На ноги можна вдягнути не тільки кеди чи кросівки, а й хіпстерське взуття. Стильно виглядає пов'язка зі шкіряною курткою та чорними джинсами.
У жаркий день доповни пляжний або прогулянковий образ банданою. Тут все дуже просто: джинсові або бавовняні шорти, однотонна футболка, сандалі і яскрава бандана. Оточуючі точно помітять твій літній настрій!
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