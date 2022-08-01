Як нормальні люди: відео з принцом Вільямом і Кейт на вечірках підкорило мережу

Принц Вільям та Кейт Міддлтон зараз вважаються ледь не ідеальним подружжям, що дотримується всіх правил родини монархів. Але й у них були доволі веселі часи з гулянками у клубах, як можна побачити у вірусному відео.

Британські монархи мають стільки традицій та правил поведінки, що інколи буває важко уявити їх у звичайних ситуаціях. Але нещодавно у TikTok з'явився ролик з кадрами, на яких зафіксовані гучні вечірки за участю принца Вільяма та його коханої Кейт Міддлтон ще до народження дітей. За короткий час відео стало вірусним, зібравши понад 5 мільйонів переглядів, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Що в сумці у королеви: Єлизавета II знялась в кумедному відео з ведмедиком Паддінгтоном

На фото, зроблених папараці, можна побачити юну пару, яка не соромиться виглядати кумедно та відриватись на гулянках. І Кейт з яскравим макіяжем та у коротких сукнях особливо вразила фанатів, адже за стільки років у неї змінився лише стиль. Як жартують коментатори, пара має вигляд, як нормальні люди, яким не доводиться завжди пам'ятати про свої обов'язки перед родиною монархів та країною.

Читайте також: Британські монархи сидять так: названо особливе правило для жінок королівської сім'ї