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Чому погану новину краще повідомляти першою

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Яку новину повідомляти першою: хорошу чи погану? Це питання змушує багатьох задуматися. Але каліфорнійські вчені впевнені, що краще починати з поганої: читайте, чому.

Дослідники провели кілька експериментів і заявили, що, якщо ви комусь хочете повідомити дві новини: хорошу і погану, то починати треба з поганої. Така тактика знизить занепокоєння співрозмовника, і він зможе сконцентруватися на проблемі.

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Багато ж хто вважає, що краще першою повідомляти гарну новину, тому що бесіда спочатку побудується на позитиві і співрозмовник не переключиться на негатив. Але така тактика вигідна лише тому, хто повідомляє ці новини. Насправді ж, люди, які отримують новини, хочуть спочатку почути погане, щоб зрозуміти, до чого готуватися і сконцентруватися на тому, як розв'язати проблему.

Ще дослідники проаналізували, як працює техніка "сендвіча", яку застосовують багато керівників. Вона працює за принципом: "хороша новина – погана новина – хороша новина". Але результати показали, що від цієї стратегії виграє більше той, хто ці новини повідомляє, а не той, хто отримує. А ще така стратегія може збити співрозмовника з пантелику.

Чому погану новину краще повідомляти першою - фото 448770

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Джерело: christian
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