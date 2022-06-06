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війна Kalush

Як NLAW палить ворожі танки: ефектне відео від розвідників

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Як NLAW перетворює ворожі танки у брухт - фото 1
Як NLAW перетворює ворожі танки у брухт

Українські військові показали, як завдяки NLAW вдається знищувати ворожу техніку на полі бою. Завдяки прицільним ударам російські танки перетворюються у палаючий брухт.

ЗСУ продовжують активно працювати над тим, щоб на території України не залишилось жодного російського окупанта. І в цьому нашим військовим допомагають волонтери та західні партнери. Яскравим прикладом такої співпраці є ефективне знищення техніки загарбників, яке показали українські розвідники.

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Українці допомагають нам із дронами. Захід – із NLAWами. Завдяки цьому Аеророзвідка та бійці ЗСУ організовують просмаження орків і знищення їхньої техніки, – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що станом на 6 червня знищено 1 386 танків окупантів, а також 3400 бойових броньованих машин. Загальні втрати російських військових від 24 лютого мають такий вигляд:

Як NLAW палить ворожі танки: ефектне відео від розвідників - фото 506935

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