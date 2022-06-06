Сезон полювання триває: Січеславці збили ворожий вертоліт "Алігатор"

Українські воїни щодня працюють над тим, щоб наблизити перемогу України у війні з російськими загарбниками. Своєю блискавичною роботою поділились десантники, яким вдалось опустити на землю вертоліт окупантів.

Військові активно зменшують кількість російської техніки та особового складу з кожним днем війни. Цього разу десантникам вдалось знищити бойовий вертоліт загарбників, про що повідомили на офіційній сторінці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади у фейсбуці.

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Закінчуємо вихідні гарними новинами! На Донеччині Січеславські десантники пострілом з ПЗРК "Ігла" в черговий раз успішно приземлили ворожого "алігатора" – вертоліт КА-52! Не зупиняємося, сезон полювання триває...Слава Україні! – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що станом на 6 червня окупанти втратили 211 літаків, 176 гелікоптерів, 551 безпілотник оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати російських військових від 24 лютого мають такий вигляд:

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