Рух трасою Київ – Житомир можуть відновити найближчим часом

Ще зовсім недавно трасу Київ-Житомир контролювала армія Росія, яка захопила кілька населених пунктів у цьому регіоні. Однак ситуація на фронті дещо змінилася, тож й проїзд дорогою планують відновити.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у рамках телемарафону. Він також розповів, що українські бійці успішно контратакували ворога, в результаті чого вдалося звільнити від окупантів низку населених пунктів у цьому регіоні.

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У планах – відновити руху транспорту трасою М-06 на ділянці Київ-Житомир. Щоправда, конкретних термінів поки не називають.

Я сподіваюся, що найближчим часом ми також відновимо рух трасою Київ-Житомир, – сказав Павлюк в ефірі телемарафону в четвер.

Військовий також додав, що цьому передуватиме повна зачистка та розмінування доріг й околиць. Після цього траса стане проїзною, а до своїх домівок зможуть вернутися місцеві жителі.

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