Як невелике іспанське місто убезпечило себе від коронавірусу

Містечко Саарі-де-ла-Сьєрра в Андалусії з населенням менш ніж півтори тисячі людей, чверть із яких пенсіонери, зуміло повністю захистити себе від загрози поширення коронавірусу.

Вся справа в унікальному розташуванні населеного пункту. Ще в середні століття його не могли здолати противники завдяки фортечним стінам і височині, на якій він побудований.

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У середині минулого місяця мер міста Сантьяго Гальван дав розпорядження ізолювати Саарі-де-ла-Сьєрра, заблокувавши чотири з п'яти доріг, що ведуть до міста. На п'ятій виставили кордони поліції. Цією дорогою в місто продовжують ввозити продовольство і необхідні для життя товари.

Перед в'їздом усе вантажні машини ретельно миють і дезінфікують. Наразі в Саарі-де-ла-Сьєрра немає жодного хворого на COVID-19.

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