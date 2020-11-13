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Як нестача сну пов'язана з негативним життєвим досвідом

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Нестача сну - фото 1
Нестача сну / a-fitnes

На думку вчених, нестача сну може сприяти тривалому збереженню негативного досвіду. Результати дослідження опубліковані в журналі Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

Експерти відзначають, що до тривалого збереження негативного досвіду, а також до тривожності більшою мірою схильні лікарі і військовослужбовці. Вчені також не виключають розвиток посттравматичних розладів у людей цих професій.

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У дослідженні вчених взяли участь 150 людей, яких розділили на три групи. Перша група добровольців спала протягом всієї ночі, друга половину призначеного часу, а люди, що були в третій групі не спали зовсім. Вранці учасникам експерименту було запропоновано пройти процедуру вироблення страху.

За словами керівника дослідження Енн Джермейн, в ході експерименту було виявлено, що в групі людей, які отримували половину потрібного часу для сну, вчені могли спостерігати найбільшу активність областей, пов'язаних зі страхом, і найменшу тих, що беруть участь в контролі емоцій.

Як нестача сну пов'язана з негативним життєвим досвідом - фото 434897

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Джерело: bbc
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