Лікарі вкотре попередили про шкоду, пов'язану з шашликами

При приготуванні шашликів важливо правильно вибрати м'ясо, замаринувати його, а також не пересмажити. Фахівці нагадують, що шашлик з підгорілими, почорнілими шматочками може мати канцерогенний ефект.

Про небезпеку вживання пересмаженого шашлику з обвугленими фрагментами м'яса попередили лікарі-дієтологи.

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Підгорілий шашлик негативно впливає на організм, адже обвуглені шматочки містять канцерогени – з'єднання, що викликають рак, – нагадали фахівці.

Лікарі зазначили: пережарені шматочки необхідно обрізати. Крім того, вони порадили вибирати для приготування шашликів не надто жирне м'ясо. За словами дієтологів, насичені жирні кислоти також є фактором канцерогенного ризику. Окремо лікарі попередили про те, наскільки важливо ретельно маринувати м'ясо для шашликів.

Фанатам шашликів потрібно бути обережними зі своїм здоров'ям

Також фахівці порекомендували прокладати гриль алюмінієвою фольгою з отворами – це захистить м'ясо від спалахів вогню, через які воно може пересмажиться і почорніти. Крім того, дуже важливо старанно очистити після готування шашликів шампури і решітки – таким чином можна нівелювати ризик того, що при подальшому використанні канцерогени проникнуть в їжу.

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