Як не зіпсувати зачіску шапкою: слушні поради

Перші морози вже на порозі, а значить, саме час задуматися, як утеплитися на зиму. Не носите шапку, бо боїтеся зіпсувати укладку? Ось вам прийоми, які допоможуть не обирати між здоров'ям і красою.

Висушуйте волосся до кінця

По-перше, ходити з мокрою головою в мінус небезпечно для здоров'я. А по-друге, коли волосся сохне під шапкою, воно може прийняти форму головного убору.

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Носіть волосся на незвичний проділ

Найпростіший спосіб зберегти об'єм – зачесати волосся на протилежну сторону і після цього надіти шапку. Коли ви її знімете і повернете локони на звичне місце, зачіска буде пишною.

Зачіски під шапку

Заплетіть косу

Ще один хороший варіант зачіски під шапку – це коса. Всілякі плетіння – одна з модних тенденцій цього сезону. Головне, щоб коса була недбалою. Для ідеального ефекту радять не розчісувати волосся щіткою після сушки, а просто розібрати його руками і заплести.

Виберіть правильний головний убір

Щільно прилегла до голови шапка з тугою гумкою – найстрашніше випробування для вашого укладання. Якщо дуже боїтеся зіпсувати зачіску, краще вибрати хустку, капюшон або навушники.

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