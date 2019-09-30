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Як зварити кукурудзу, щоб вона була смачна і соковита

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Смачна кукурудза - фото 1
Смачна кукурудза / gastrokot

Хороші молоді качани кукурудзи – основа смаку. Купуємо хорошу кукурудзу і готуємо разом!

Як вибрати хорошу кукурудзу

  • Чим жовтіша кукурудза – тим вона старша. Вибирайте світло-жовті качани.
  • Жовте і сухе листя – ознака старої, або перезрілої, кукурудзи. Не купуйте кукурудзу без листя. Вибирайте із зеленим листям.
  • Початок має бути пружним, а зерна злегка м'які і без ямочок. При натисканні, із зернятка випливає світла рідина – це нормально.
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Смачна кукурудза

Як зварити смачну кукурудзу:

  1. Очистити качани від листя і тонких ниток (кукурудзяні рильця).
  2. Викладіть на дно каструлі кукурудзяні рильця. Зверху викладіть листя, а наступний шар – сама кукурудза. Якщо качани не вміщаються повністю, розламайте навпіл. Вся кукурудза має бути одного розміру.
  3. Зверху викладіть ще шар листя і поставте на сильний (майже максимальний) вогонь. Варіть протягом 30 хвилин після закипання і без кришки.

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Джерело: inmyroom
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