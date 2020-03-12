Три ознаки того, що ваші стосунки на межі розриву

Стосунки нелегко будувати і потрібен час, щоб досягти максимальної близькості та порозуміння. Однак у тривалих любовних ліній бувають фінали, тож фахівці назвали три попереджувальні знаки про кінець стосунків.

Існують доволі непомітні сигнали, що вказують на близькість фіналу для стосунків.

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Відсутність спільних тем. Якщо ви довго не можете знайти спільну тему для розмови, то це серйозний дзвіночок. До того ж, якщо ви хочете щось одне, а друга половинка – інше, але ніхто не йде на поступки, то варто замилитись та поговорити з партнером.

Відсутність потягу. Відчувати втому та не займатись сексом кожного дня – це не проблема. Але те, що вас не приваблює половинка – поганий знак. Чи справді вас влаштовують стосунки без фізичної близькості? Чи краще просто дружити з людиною?

Відчувати втому та не займатись сексом кожного дня це не проблема. Але те, що вас не приваблює половинка поганий знак. Чи справді вас влаштовують стосунки без фізичної близькості? Чи краще просто дружити з людиною? Відсутність довіри. Основа кожних міцних стосунків будується на довірі. Без неї навряд чи вдасться комфортно почуватись у парі. Якщо у вас не існує причин не довіряти половинці, але вам не вдається сповна покладатись на неї, то це питання варто обговорити. Так само, як і зраду довіри.

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