Як не зіпсувати перше побачення: поради для чоловіків

Перше побачення упевнено може стати останнім. Аби цього не сталося, потрібно ґрунтовно підготуватися до рандеву. Напередодні Дня святого Валентина розповідаємо вам, як не зіпсувати враження про себе та не відлякати потенційну кохану.

Отже, якщо вам вдалося домовитися про "розвіртуалення" – не зволікайте. Беріть, як то кажуть, поки тепла. Втім, є кілька порад, які допоможуть зробити перше побачення однозначно не останнім. Збережіть собі, аби не загубити!

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Ніякого костюма

А точніше, ніякого костюма, якщо він абсолютно недоречний. До прикладу, при поході до пабу краще віддати перевагу класичним джинсам і сорочці з нейтральним орнаментом. Якщо ж ви вирішили повести дівчину до театру або на оперу – можете сміливо витягнути свій костюм. Утім, будьте готові до того, що ваша обраниця не буде у вечірній сукні, а це означає, що у вас є всі шанси виглядати безглуздо на її фоні.

Виграшний варіант: класичні штани або джинси та біла сорочка.

Ваш вигляд має бути доречним

Прийдіть заздалегідь

Як показує практика, дівчата – істоти, які не вміють дружити з годинником. Але це зовсім не означає, що ви можете дозволити собі запізнитися. Рекомендуємо прийти на місце зустрічі бодай за 5 хвилин до запланованого часу. Не змушуйте її чекати на себе!

Будьте джентльменом!

Не полінуйтесь відчинити перед нею двері, підсунути її стілець. Такі прості дії допоможуть їй побачити, що перед нею справжній джентльмен. Але не перестарайтесь. Якщо ваша обраниця хоче все робити самостійно – дайте їй цю можливість!

Будьте справжнім джентльменом

Смартфон екраном донизу

Будь ласка, не залипайте у смартфоні під час побачення. Навіть у тих випадках, коли вам відверто нудно. По-перше, ви можете неабияк образити потенційну кохану. По-друге, ви ж не хотіли б, аби на першому побаченні вона цілий вечір провела гортаючи соцмережі.

Не зловживайте!

Мова як про страви, так і про алкогольні напої. Ви ж не прийшли, аби просто поїсти або випити. Звичайно ж, якщо ваша супутниця голодна, як вовк, не посоромтесь скласти їй компанію. Жінки страшно не люблять їсти на самоті ;)

Не зловживайте спиртними напоями

Ніяких розмов про колишню

На першому побаченні не варто говорити про політику, релігію та колишніх (!), адже ці три теми можуть відштовхнути від вас потенційну "жертву". Якщо ж їй хочеться розповісти про своє минуле – уважно вислухайте та запам'ятайте, чого не варто робити, аби не стати новим "колишнім".

Ідіть на контакт

Жінки обожнюють, коли їх торкаються. Звичайно ж, це не означає, що потрібно вхопити за сідниці при першій же нагоді. Можете "випадково" торкнутися її рук, або приобійняти, накидаючи на неї свою куртку. Після таких жестів ви одразу ж відчуєте, чи готова вона на щось більше.

Не бійтеся тактильного контакту

Будьте собою

Ви, звичайно ж, можете вдавати з себе справжнього джентльмена, але чи надовго вас стане? Якщо вам деякі речі не притаманні – не силуйте себе, аби вдати того, ким ви не є.

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