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Чому не можна спати головою на північ

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Згадайте про магнітні поля Землі - фото 1
Згадайте про магнітні поля Землі / InquiBox

Індійський містик і йогін Джаггі Васудев пояснює небажане положення головою на північ під час сну банальною будовою людського тіла.

Серце, як відомо, розташоване у верхній частині тіла, а значить, качати кров донизу набагато легше, адже тут допомагає гравітація.

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Власне, кров і є тим фактором, через який спати головою у бік півночі не рекомендують. Який зв'язок? Згадайте про магнітні поля Землі. Їх магнетизм в принципі дуже впливає на наше життя, хоч ми про це абсолютно і не думаємо. На сон цей вплив теж поширюється.

Як відомо, одним з головних складових крові є залізо. І коли ми спимо головою на північ, магнітне тяжіння буде сильнішим, а отже, матиме більший тиск на мозок, ніж, якби положення тіла у просторі було іншим. Як результат – людина може відчувати дратівливість, неспокій, може підвищитися тиск, кров починає циркулювати гірше.

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Джерело: fitnesshacks
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