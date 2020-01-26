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Як не захворіти цієї зими: корисні поради

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Не хворійте / lucaniroma

В Україні спостерігається розпал епідемічного сезону застуди та грипу. Читайте, як вберегти себе.

Профілактика грипу та застуди

Вакцинація. Найефективніший спосіб не захворіти на грип – вакцинація. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною і ефективною. Щеплення найкраще робити на початку епідемічного сезону.

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Промивання слизистих оболонок. Про користь промивання носа і горла відомо давно. Це допомагає змити віруси і бактерії зі слизових оболонок. З метою профілактики найкраще промивати ніс і полоскати горло відразу після того, як ви повернулися додому. Це допоможе негайно змити все патогени і зменшить ризик захворювання.

Миття рук. Доведено, що миття рук з милом зводить до мінімуму ризик передачі інфекції іншим людям.

Провітрювання приміщення. Чим рідше ми відкриваємо вікна, тим вище концентрація мікробів у повітрі. Це збільшує ризик передачі збудників хвороби.

Використання зволожувача. Вірус грипу віддає перевагу сухим приміщення. Дослідження показали, що віруси краще відчувають себе при вологості повітря нижче 36%. А при відносній вологості в 60% віруси передаються гірше у кілька разів.

Бережіть себе!

Як не захворіти цієї зими: корисні поради - фото 382277

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Джерело: lucaniroma
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