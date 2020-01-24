Учені з'ясували, як правильно худнути

Вчені Каліфорнійського політехнічного державного університету з'ясували, яких принципів варто дотримуватися людям, які хочуть скинути зайві кілограми.

До вибірки потрапили понад 5000 учасників програми Weight Watchers. Умовою участі був досвід схуднення: за останні три роки респонденти скинули близько 20 кг. Важливо і те, що їм вдається утримувати вагу в нормі.

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Дослідники порівняли спосіб життя учасників з контрольною групою з 500 осіб з ожирінням, у яких за останні п'ять років вага майже не змінювався. Вчені звернули увагу на 54 звички, пов'язані з успішним схудненням.

Учасники, яким вдалося підтримувати себе у формі, частіше за людей з контрольної групи, які вели щоденники харчування, позитивно відгукувалися про свої досягнення і не критикували себе, навіть коли зайві кілограми поверталися. Ці респонденти також намагалися вибирати корисну їжу.

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