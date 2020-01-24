Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Учені з'ясували, як правильно худнути

  • 31
Учені з'ясували, як правильно худнути - фото 1

Вчені Каліфорнійського політехнічного державного університету з'ясували, яких принципів варто дотримуватися людям, які хочуть скинути зайві кілограми.

До вибірки потрапили понад 5000 учасників програми Weight Watchers. Умовою участі був досвід схуднення: за останні три роки респонденти скинули близько 20 кг. Важливо і те, що їм вдається утримувати вагу в нормі.

І ще: 3 поради, які допоможуть отримати максимальний результат під час тренування на прес

via GIPHY

Дослідники порівняли спосіб життя учасників з контрольною групою з 500 осіб з ожирінням, у яких за останні п'ять років вага майже не змінювався. Вчені звернули увагу на 54 звички, пов'язані з успішним схудненням.

Учасники, яким вдалося підтримувати себе у формі, частіше за людей з контрольної групи, які вели щоденники харчування, позитивно відгукувалися про свої досягнення і не критикували себе, навіть коли зайві кілограми поверталися. Ці респонденти також намагалися вибирати корисну їжу.

Читайте також: 5 цікавих фактів про тіло чоловіка

Джерело: medicalxpress
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
  • 22 cічня, 12:30
  • 1419
Nokia N90 та 808 PureView: якими були найкрутіші камерофони минулих 20 років
  • 20 cічня, 12:15
  • 1166
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2039815
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл