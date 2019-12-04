Як не вбити у мороз турбований мотор авто

Турбовані мотори воліють багато автовласників. Причина в їх економічності, високій потужності і доступності. Однак сильні морози здатні сильно нашкодити таким двигунам.

Під час роботи турбонаддув розігрівається до 1000 градусів. Гарячий газ вихлопної системи проходить через "равлика" і розкручує його до більш ніж десятка тисяч оборотів. Під час нічної стоянки на морозі сильно охолоджується, мастило відстоюється і на робочих поверхнях залишається невелика його кількість.

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Що робити? Прогрівати мотор, навіть якщо ви недавно вже їздили на автомобілі. Але особливим чином. Після запуску турбодвигуна в холодну пору року потрібно почекати близько п'яти хвилин. За цей час мастило прокачати до всіх вузлів і агрегатів. Після цього можна їхати, але в щадному режимі: не розкручуючи мотор більше ніж на 2,3-2,5 тисячі обертів. В іншому випадку активується наддув і холодна турбіна випробує підвищені навантаження через температурний дисбаланс.

Такий щадний режим варт витримати близько 15 хвилин. Коли з печі піде гаряче повітря, а температура охолоджувальної рідини підвищиться до 90 градусів, можна їхати в звичайному режимі.

Турбований мотор

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