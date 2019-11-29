Tesla поставить на свої авто лазери замість двірників

Лазери в Tesla будуть вмикатися самостійно за допомогою сенсорів, що сигналізують про брудне скло.

Інноваційна компанія Tesla Motors планує замінити автомобільні двірники лазерами.

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Згідно з даними ЗМІ, компанія запатентувала лазерний пристрій, який замінить автомобільні двірники. Повідомляється, що вони будуть включатися автоматично. Це стане можливим завдяки сенсорам, які будуть розпізнавати чистоту скла.

Лазерний пристрій буде очищати не тільки лобове скло, але і бічні скла і дзеркала заднього виду. Ніякі рідини для функціонування лазерних "двірників" не знадобляться. При цьому невідомо, як лазери будуть діяти під час сильної зливи і наскільки вони безпечні для зору водія і пасажирів.

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