Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Tesla поставить на свої авто лазери замість двірників

  • 14
Tesla - фото 1
Tesla / youtube

Лазери в Tesla будуть вмикатися самостійно за допомогою сенсорів, що сигналізують про брудне скло.

Інноваційна компанія Tesla Motors планує замінити автомобільні двірники лазерами.

І ще: До уваги водіїв: як завести авто в мороз, якщо підсів акумулятор

Згідно з даними ЗМІ, компанія запатентувала лазерний пристрій, який замінить автомобільні двірники. Повідомляється, що вони будуть включатися автоматично. Це стане можливим завдяки сенсорам, які будуть розпізнавати чистоту скла.

Лазерний пристрій буде очищати не тільки лобове скло, але і бічні скла і дзеркала заднього виду. Ніякі рідини для функціонування лазерних "двірників" не знадобляться. При цьому невідомо, як лазери будуть діяти під час сильної зливи і наскільки вони безпечні для зору водія і пасажирів.

Tesla поставить на свої авто лазери замість двірників - фото 370725

Читайте також: Український армійський позашляховик Новатор отримав цивільну версію

Джерело: nerdist
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
  • 25 листопада, 12:13
  • 7133
Як доглядати за взуттям осінню: 5 універсальних правил
  • 23 листопада, 14:20
  • 320
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1913649
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології