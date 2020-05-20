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Коронавірус Карантин

Австралійка навела лад вдома на карантині, і це вражає (фото)

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Австралійка корисно провела карантин - фото 1
Австралійка корисно провела карантин

Самоізоляція стала дуже корисною для австралійської домогосподарки, адже вона перетворила свій дім у рай для перфекціоніста. Так виглядає справді генеральне прибирання!

Домогосподарка з Сіднею поділилась фото зі свого помешкання, у якому їй вдалось поскладати все за час карантину. Неймовірно охайний дім викликав справжній шквал обговорень у соцмережах, адже хтось вражений таким перфекціонізмом, а хтось шокований кількістю пластикових контейнерів.

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До такого ідеального вигляду жінка йшла три тижні: спершу провела генеральне прибирання, повикидала зайві речі, а тоді акуратно розклала все за категоріями. Якщо ви думаєте, що це фінал, то ні. Австралійка планує ще приклеїти стікери до всіх речей, аби не загубити нічого.

Австралійка навела лад вдома на карантині, і це вражає (фото) - фото 405085

Австралійка навела лад вдома на карантині, і це вражає (фото) - фото 405086

Австралійка навела лад вдома на карантині, і це вражає (фото) - фото 405087

Австралійка навела лад вдома на карантині, і це вражає (фото) - фото 405088

Австралійка навела лад вдома на карантині, і це вражає (фото) - фото 405089

Австралійка навела лад вдома на карантині, і це вражає (фото) - фото 405090

Австралійка навела лад вдома на карантині, і це вражає (фото) - фото 405091

Австралійка навела лад вдома на карантині, і це вражає (фото) - фото 405092

Австралійка навела лад вдома на карантині, і це вражає (фото) - фото 405093

Австралійка навела лад вдома на карантині, і це вражає (фото) - фото 405094

Австралійка навела лад вдома на карантині, і це вражає (фото) - фото 405095

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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