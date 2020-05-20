Австралійка навела лад вдома на карантині, і це вражає (фото)

Самоізоляція стала дуже корисною для австралійської домогосподарки, адже вона перетворила свій дім у рай для перфекціоніста. Так виглядає справді генеральне прибирання!

Домогосподарка з Сіднею поділилась фото зі свого помешкання, у якому їй вдалось поскладати все за час карантину. Неймовірно охайний дім викликав справжній шквал обговорень у соцмережах, адже хтось вражений таким перфекціонізмом, а хтось шокований кількістю пластикових контейнерів.

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До такого ідеального вигляду жінка йшла три тижні: спершу провела генеральне прибирання, повикидала зайві речі, а тоді акуратно розклала все за категоріями. Якщо ви думаєте, що це фінал, то ні. Австралійка планує ще приклеїти стікери до всіх речей, аби не загубити нічого.

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