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Названо головний спосіб захисту від хвороб на борту літака
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Фахівці розповіли про головний спосіб захисту від хвороб на борту літака. Так, щоб максимально убезпечити себе від мікробів та інфекцій, пасажиру під час авіаперельоту слід зайняти місце біля вікна.
За результатами досліджень, при розташуванні біля вікна знижується кількість контактів мандрівника з попутниками, в тому числі з тими, хто пересувається по проходу між кріслами. До того ж в безпосередній близькості від туриста, який сидить біля вікна перебуває тільки одна людина.
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Крісло біля вікна – найкраще, тому що в районі ілюмінаторів літака циркулює менша кількість мікробів, – зазначили експерти.
Крім того, пасажирам, щоб звести ризик підхопити хворобу до мінімуму, рекомендується по можливості не вставати з місця і не ходити по салону лайнера протягом усього польоту. Також пам'ятати про санітарно-гігієнічні норми і вживати заходи з дезінфекції, зокрема, обробляти антибактеріальними засобами навколишні поверхні.
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