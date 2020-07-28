Блогер розповів про переваги та недоліки відпочинку на Шацьких озерах

Сезон відпусток у розпалі, але пандемія COVID-19 диктує свої правила. Тому цьогоріч українці задумуються про місцеві курорти, і багато хто звертає увагу на Шацькі озера у Волинській області. І блогер Євген Панюта розповів про всі плюси та мінуси українського курорту, проінспектувавши озеро Світязь.

За словами Євгена, на озері Світязь вам важко буде знайти відокремлений пляж. Весь берег тут усіяний базами відпочинку і людьми, які на них відпочивають. Блогер опублікував відео на своєму каналі у YouTube, де разом з дружиною розповіли про принади відпочинку в Україні.

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Так, Панюта відзначив дуже чисту воду в озері, можна побачити пісок під ногами, але ось до першої глибини потрібно пройти мінімум 300 метрів від берега. "Щоб дійти до гарної глибини, вам потрібно відійти дуже далеко від берега", – зазначив ютубер.

Температура в озері +21 градус, спеки на курорті також не спостерігається. Пара зупинилася в готелі "Нестор хаус". На території комплексу є басейни і дуже багато активностей. Номер в такому готелі на двох обходиться у 1500 гривень на добу. У цю суму входить сніданок на двох. Детальніше про відпочинок на Шацьких озерах дивіться у відео:

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