Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Блогер розповів про переваги та недоліки відпочинку на Шацьких озерах

  • 8
Шацькі озера - фото 1
Шацькі озера / photodocumentalist

Сезон відпусток у розпалі, але пандемія COVID-19 диктує свої правила. Тому цьогоріч українці задумуються про місцеві курорти, і багато хто звертає увагу на Шацькі озера у Волинській області. І блогер Євген Панюта розповів про всі плюси та мінуси українського курорту, проінспектувавши озеро Світязь.

За словами Євгена, на озері Світязь вам важко буде знайти відокремлений пляж. Весь берег тут усіяний базами відпочинку і людьми, які на них відпочивають. Блогер опублікував відео на своєму каналі у YouTube, де разом з дружиною розповіли про принади відпочинку в Україні.

До теми: Відпочинок на Шацьких озерах 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло

Так, Панюта відзначив дуже чисту воду в озері, можна побачити пісок під ногами, але ось до першої глибини потрібно пройти мінімум 300 метрів від берега. "Щоб дійти до гарної глибини, вам потрібно відійти дуже далеко від берега", – зазначив ютубер.

Температура в озері +21 градус, спеки на курорті також не спостерігається. Пара зупинилася в готелі "Нестор хаус". На території комплексу є басейни і дуже багато активностей. Номер в такому готелі на двох обходиться у 1500 гривень на добу. У цю суму входить сніданок на двох. Детальніше про відпочинок на Шацьких озерах дивіться у відео:

Читайте також: Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Залишіть у минулому: чому у 2020 році не варто купувати iPhone 7 і Ко
  • 25 липня, 15:45
  • 275
Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
  • 26 липня, 17:30
  • 939
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 12:11
  • 111
Загрузка...
Новини