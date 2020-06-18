Топ-3 "вбивць" продуктивності на роботі

Кожен, хто працює в офісі і має вільний доступ до інтернету, знає, що правильне управління робочим часом може стати реальною проблемою.

Ось три головні причини низької продуктивності на роботі і як з ними боротися:

Телефонні розмови

Всі ми люди, і різні речі трапляються, але ми ходимо на роботу, щоб заробляти гроші, а не ділитися враженнями з подругою про нову сукню або обговорювати матч улюбленої футбольної команди телефоном. Скажіть друзям і родині, щоб дзвонили і писали тільки у термінових випадках.

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Інтернет

Сьогодні неможливо працювати без інтернету. Він насправді зробив нашу роботу набагато простішою. Але варто пам'ятати, що він також і відволікає від завдань. Виділіть час, щоб відволіктися. Ви можете витрачати 15 хвилин на перевірку вашої пошти, онлайн-шопінгу тощо, наприклад, 4 рази на день.

Перекушування або перекури

Перекушування небезпечні не тільки тим, що ви ризикуєте набрати вагу. Перекушування і перекури "їдять" ваш час! Ви приходите на кухню приготувати чай, а ваші колеги обговорюють щось дуже цікаве і веселе. Ви втягуєтеся, час проходить, робота чекає. Тренуйте волю, не беріть участі в кожному обговоренні. Нічого не станеться, якщо ви пропустите кілька жартів.

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