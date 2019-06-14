Як не варто одягатися чоловікам влітку: стильні поради

Літо – пора року, яка накладає свій відбиток на моду. Сьогодні у стильній рубриці від Радію МАКСИМУМ ми розповімо про те, як не варто одягатися чоловікам в літній період і на що слід звернути свій вибір при підборі гардероба. Ми підготували практичні поради для тих, хто хоче бути завжди в тренді.

Про чоловічий стиль говорять рідше, ніж про жіночий. А дарма. Можливо, тому влітку ми як і раніше бачимо чоловіків, які носять шкарпетки з в'єтнамками або сандалями, заправляють майки в шорти і не комплексують виходити на вулицю у футболках-сітках. Для того, щоб погано одягатися, у чоловіків є мільйон причин: можна виправдатися важкою працею за комп'ютером і браком часу на себе або ненавистю до шопінгу. Але щоб не виглядати безглуздо, досить запам'ятати кілька порад.

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Позбався від облягаючих футболок

Якщо фігура неідеальна, то приталені футболки будуть це підкреслювати. Футболка – спортивний одяг. Якщо хочеться виглядати стильно, її краще замінити на сорочку або поло. А так звані майки-сітки недоречні ніде, крім як вдома. Це спідня білизна. На вулицях можна побачити чоловіків в майці із сітки, через яку просвічується неспортивний торс і навіть волосся. Тому наполегливо рекомендуємо позбутися цього елементу гардероба.

Не носи облягючі футболки

Не купуйте футболки з написами. Комічні фрази взагалі не припустимі на одязі стильних чоловіків. Це для підлітків. Деякі чоловіки примудряються носити майки під сорочкою. Влітку в цьому нема потреби, але якщо все-таки сильно хочеться, то майка повинна бути однотонною і не темнішою за сорочку.

Забудь про майки в сіточку

Сорочку влітку потрібно носити на випуск

У спекотну погоду стилісти рекомендують носити сорочку на випуск. Виняток – якщо ви працюєте в офісі або державній установі, де поява в подібному вигляді – це ознака поганого тону. Також влітку сорочка не повинна бути застебнута на всі ґудзики до горла. Краще пару верхніх розстібнути, але при цьому потрібно стежити, щоб волосся на грудях не було видно.

Влітку сорочку носять здебільшого на випуск

Слідкуй за довжиною шортів

Довжина шортів – ще одне делікатне питання. Оптимальною вважається довжина до колін, але не "міні". Короткі шорти носять діти. Чоловікові слід утриматися від такої довжини, якщо він не на пляжі. Носити шорти нижче колін також не варіант.

Стилісти радять не носити шорти зі сланцями, а вибрати, наприклад, лофери, сліпер або кросівки. Пляжний стиль краще розбавити більш офіційним одягом: поло, сорочкою, піджаком або кардиганом.

Не забувай про довжину шортів

Часто чоловіки не розуміють, що носять в місті шорти, які насправді призначені для пляжу. На пляжі вони ще й змінюють їх на плавки.

Уважно вибирай взуття і забудь влітку про шкарпетки

Шкарпетки і відкрите взуття несумісні. Про це говоримо в першу чергу, тому що влітку це найсильніше "б'є" по очах. В'єтнамки і сандалі носять на босу ногу. Не можна одягати шкарпетки з лоферами, мокасинами і сліперами. Це поширена помилка, яка видає відсутність смаку і стилю у чоловіка, показує, що йому плювати на свій зовнішній вигляд. Якщо без шкарпеток ніяк, можна вибрати закриті туфлі або ж кросівки.

Носки і в'єтнамки - вічна тема

Мінімум аксесуарів

Стильні чоловіки зазвичай у літній період обходяться без аксесуарів або зовсім мінімальними елементами. Відмінно до літнього стилю підійде годинник на шкіряному ремінці. Масивний перстень або товстий золотий ланцюг носять зазвичай англійські аристократи, та й то в строго певних колах. Увагу варто звернути і на вибір сумки. Барсетки з 90-х давно не в моді. Сучасному чоловікові підійде сумка на ремені через плече, рюкзак або бананка. Непримітним літнім атрибутом чоловіків є й окуляри від сонця.

Мінімум ксесуарів

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