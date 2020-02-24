Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото

Продавці дзеркал знають, як складно зробити красиві знімки цього важливого предмету декору. А все тому, що відображення не завжди вдається сховати. Зібрали фейлові фото, де люди потрапили у кадр.

Щоб будь-що продати, треба це сфотографувати, але з дзеркалами виникають складнощі. Важко зробити вдалий кадр і самому у нього не потрапити. Але герої цих знімків не переймались цією проблемою або підійшли доволі креативно до її вирішення. Зацініть і не повторюйте:

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