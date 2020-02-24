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Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото

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Як не треба фотографувати дзеркало - фото 1
Як не треба фотографувати дзеркало

Продавці дзеркал знають, як складно зробити красиві знімки цього важливого предмету декору. А все тому, що відображення не завжди вдається сховати. Зібрали фейлові фото, де люди потрапили у кадр.

Щоб будь-що продати, треба це сфотографувати, але з дзеркалами виникають складнощі. Важко зробити вдалий кадр і самому у нього не потрапити. Але герої цих знімків не переймались цією проблемою або підійшли доволі креативно до її вирішення. Зацініть і не повторюйте:

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Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото - фото 387998

Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото - фото 387999

Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото - фото 388000

Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото - фото 388001

Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото - фото 388002

Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото - фото 388003

Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото - фото 388004

Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото - фото 388005

Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото - фото 388006

Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото - фото 388007

Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото - фото 388008

Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото - фото 388009

Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото - фото 388010

Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото - фото 388011

Як не варто фотографувати дзеркало на продаж: епічні фото - фото 388012

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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