Як не потрібно приймати душ взимку: 5 поширених помилок, властивих кожному

Здається, що людина не може помилятися, виконуючи таку просту дію. Але на думку косметологів, багато хто з нас приймає душ з помилками, і ось найбільш поширені з них.

Як розповідає Medikforum, ці поширені помилки під час прийому душу можуть негативно вплинути на нас. Спробуйте їх усунути, щоб не лише бути чистими, а й зберігати свою шкіру здоровою максимально довго.

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1. Тривалість процедури

Багатьом хочеться якомога довше стояти під гарячим потоком води, особливо у зимовий час. Але надто довге перебування у душі завдає шкоди шкірі. Якщо ви помічаєте, що вона стала сухішою, тривалість душу слід скоротити до 5 – 10 хвилин.

2. Частота

Як часто слід приймати душ? Дослідження показують, що якщо це робити занадто часто, звичка може спровокувати сухість та свербіння. Загалом душ рекомендується з інтенсивністю не більше одного разу на день. Звичайно, якщо на вулиці не стоїть дуже спекотна погода. Але якщо ви приймаєте його один раз на два дні, то в цьому теж немає нічого поганого.

3. Ранковий душ

Для багатьох людей день починається з душу. Насправді зараз не найкращий час для такої звички. Виходити на вулицю у мороз через деякий час після прийому душу досить небезпечно. А ось теплий душ за одну – дві години до сну значно ефективніший. До того ж він допоможе швидше заснути.

4. Неправильні засоби

Сьогодні в душовій кімнаті у багатьох людей стоїть цілий арсенал косметичних та гігієнічних засобів. Але наскільки правильні продукти ви купуєте? Навіть звичайне мило має антибактеріальні властивості та захищає від інфекцій. Тож немає потреби купувати спеціальні засоби, які значно негативніше впливають на шкіру.

5. Неправильна температура

Звичайно, зараз нікому не захочеться в таку погоду приймати крижаний душ. Але й надто гарячу воду теж не потрібно робити. Спекотний та довгий душ у холодну погоду негативно впливає на баланс природних жирів і ліпідів шкіри, які затримують вологу. А це знову-таки загрожує сухістю та свербінням.

Уникайте цих помилок під час прийому душу взимку. Як бачите, у цьому питанні немає нічого надзвичайно складного. Головне – з розумом підходити до питання гігієни та не зловживати нею.

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